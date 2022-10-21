Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EYT bugün çıksa yapılacaklar! EYT başvuru şartları ve tüm merak edilenler

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Söz konusu düzenlemeyle ilgili detaylar netleşirken sorular da cevabını bulmaya başladı. İşte EYT bugün çıksa yapılacaklar ve EYT'de tüm merak edilenler...

ABONE OL
  • EYT BUGÜN ÇIKSA... İşte EYT başvuru şartları ve merak edilenler: Staj sigortası, askerlik borçlanması

    EYT düzenlemesinde son durum yüz binlerce EYT'linin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Süreçte sona yaklaşılırken düzenlemenin detayları da netleşmeye başladı. O kadar ki EYT bugün çıksa yani yürürlüğe girse kimlrin düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı ve EYT başvuru şartları büyük oranda belli oldu. Peki, EYT ne zaman çıkacak? Staj sigortası EYT'de başlangıç sayılacak mı? Askerlik borçlanması ve kısa çalışma ödeneği KÇÖ EYT kapsamında değerlendirilecek mi? İşte merak edilenler...
  • EYT BUGÜN ÇIKSA... İşte EYT başvuru şartları ve merak edilenler: Staj sigortası, askerlik borçlanması

    EYT NE ZAMAN ÇIKACAK

    Bakan Bilgin'in açıklamalarına bakıldığında EYT ile ilgili düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını aldıktan sonra TBMM'ye gelecek. Düzenleme Meclis'e geldiğinde ise AK Parti ve MHP milletvekili sayısının yasa onay sayısı olan 300'ün üzerinde olması gözönünde bulundurulduğunda görüşmelerin ardından ay sonuna kadar düzenlemenin yürürlüğe girmesi bekleniyor.

     
  • EYT BUGÜN ÇIKSA... İşte EYT başvuru şartları ve merak edilenler: Staj sigortası, askerlik borçlanması

    EYT'DEN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinden kaç kişinin yararlanacağıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

    "Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde. Dosya bazlı yaklaşık 12.5 milyon emeklimiz var. İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak. Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz.

    Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocam olan sayın Vedat Bilgin olacak." ifadelerini kullandı.

     
  • EYT BUGÜN ÇIKSA... İşte EYT başvuru şartları ve merak edilenler: Staj sigortası, askerlik borçlanması

    EYT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    8 Ekim 1999'da yürürlüğe giren yasal düzenlemenin ardından emeklilikte yaşa takılanlar için Meclis'e gelecek olan yeni yasal düzenlmeyle emeklilik yolu da açılmış olacak.

    8 Ekim 1999'da yürürlüğe giren yasal düzenlemenin ardından emeklilikte yaşa takılanlar için Meclis'e gelecek olan yeni yasal düzenlmeyle emeklilik yolu da açılmış olacak.
  • EYT BUGÜN ÇIKSA... İşte EYT başvuru şartları ve merak edilenler: Staj sigortası, askerlik borçlanması

    Buna öre 8 Ekim 1999 öncesinde sigorta kaydı olan ve 3 bin 600 prim gününü tamamlayan SSK'lılar ile 5 bin 400 iş gününü tamamlayan Bağ-Kur'lular EYT düzenlemesine yasalaşmasının ardından başvurabilecekler.
  • EYT BUGÜN ÇIKSA... İşte EYT başvuru şartları ve merak edilenler: Staj sigortası, askerlik borçlanması

    ASKERLİK BORÇLANMASI EYT KAPSAMINDA SAYILIR MI?

    Askerlik borçlanması normalde sigorta başlangıç tarihini öne çekmez, sadece prim gün sayısını artırır. Ancak, askerliğini sigortalı çalışmaya başlamadan önce yapmış kişiler askerlik borçlanması yaptıklarında, sigorta başlangıç tarihleri borçlanma yaptıkları gün kadar geri çekilir. SSK (4/1-a) statüsünde çalışıyorsanız, 489 gün borçlandığınızda sigorta başlangıç tarihiniz 8 Eylül 1999 tarihine gelir. Bu şekilde askerlik borçlanma yapanların askerlik borçlanma süreleri EYT kapsamında değerlendirlir.

     
  • EYT BUGÜN ÇIKSA... İşte EYT başvuru şartları ve merak edilenler: Staj sigortası, askerlik borçlanması

    KÇÖ EYT KAPSAMINDA SAYILACAK MI

    8 Eylül 1999 öncesi çalışmaya başlayanların emekli olabilmesi için sigortalılık süresi, prim günü ve yaş şartının gerçekleşmesi gerekiyor. EYT düzenlemesiyle yaş şartı kaldırıldığında sigortalılık süresi ve prim günü koşulunu yerine getirenler emekli olabilecekler.

     

    Düzenli işlerde çalışanlar prim günlerini tamamlamış oldukları için EYT düzenlemesi hayata geçtiğinde hemen yararlanabilecekler. Ancak, çalışma yaşamları kesintiye uğrayan, düzenli işlerde çalışamamış kişiler prim günlerini tamamlamakta zorlanıyorlar. Pandemi döneminde 15 aya varan boşluk, prim gününü tamamlayamamış EYT’lileri mağdur edecek. EYT’den yararlanabilmek için eksik prim günlerini tamamlamayı bekleyecekler.

     
  • EYT BUGÜN ÇIKSA... İşte EYT başvuru şartları ve merak edilenler: Staj sigortası, askerlik borçlanması

    SİGORTASIZLAR EYT'DEN NASIL YARARLANACAK?

    Ahmet Kıvanç formülü köşes,nde şu şekilde özetliyor:

    EYT çalışmaları hızlanınca, 8 Eylül 1999 tarihinden önce fiilen çalıştıkları halde sigortasız çalıştırılmış kişiler, sigortasız çalıştırıldıkları dönemle ilgili hizmet tespiti için arayışa girdiler. Okurlardan bu konuda sıkça soru geliyor.

    Sigortasız çalışılan günlerin sigortaya sayılabilmesi için hizmet tespiti davası açılması gerekiyor. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 86. maddesine göre, hizmet tespit davasının işten çıkış yapılan yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde açılması gerekiyor.

    Ancak, beş yıllık zaman aşımı süresinin aranmadığı durumlar da var. Yıllar sonra dava açma hakkı bulunuyor.

    YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
  • EYT BUGÜN ÇIKSA... İşte EYT başvuru şartları ve merak edilenler: Staj sigortası, askerlik borçlanması

    PRİM EKSİĞİ OLANLAR EYT'YE BAŞVURABİLECEKLER Mİ

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun yaptığı açıklama bu soruya cevap olarak değerlendirildi. 

     

    Jülide Sarıeroğlu EYT ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

     

    Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde. Dosya bazlı yaklaşık 12.5 milyon emeklimiz var. İlk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacakYaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz.
  • EYT BUGÜN ÇIKSA... İşte EYT başvuru şartları ve merak edilenler: Staj sigortası, askerlik borçlanması

    Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocam olan sayın Vedat Bilgin olacak.

    Eroğlu'nun açıklamasına göre 8 Ekim 1999 öncesinde sigorta kaydı olan ancak prim gün sayısını tamamlayamayanlar günlerini tamamladıklarında EYT düzenlemesinden yararlanabilecekler.
  • EYT BUGÜN ÇIKSA... İşte EYT başvuru şartları ve merak edilenler: Staj sigortası, askerlik borçlanması

    BAKAN BİLGİN SATJ SİGORTASINA KAPIYI KAPATTI

    Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.