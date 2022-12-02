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Haberler Sosyal Güvenlik EYT için kredi çalışmalarına başlandı
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EYT için kredi paketi çalışmalarına başlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati EYT konusunda işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda çalışmalara başladıklarını açıkladı

EYT için kredi çalışmalarına başlandı
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati EYT ile ilgili çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

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