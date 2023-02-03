EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi hesaplama tablosu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından gündeme geldi. 9 Eylül 1999 tarihi öncesi sigorta girişi olan 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı tanınan EYT düzenlemesi emeklilik için prim gün sayısı ve sigortalılık süresi sorgulaması SGK'nın hazırladığı tablodan sorgulanabiliyor. İşte, 2023 EYT prim gün sayısı ve sigortalılık süresi tablosu...