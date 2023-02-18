Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem Türkiye'yi yasa boğarken Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarına ara verdiğini duyurmuştu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesinde üçüncü aşama geride kalırken gözler "EYT iptal mi oldu, ertelendi mi ve ne zaman yasalaşacak?" sorularına çevridi. Meclis, 21 Şubat Salı günü saat 15:00'ten itibaren, başta EYT olmak üzere gündemde bulunan kanun tekliflerini görüşmek üzere çalışmalarına devam edecek. İşte, 2023 EYT son dakika gelişmeleri...