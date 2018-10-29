MHP lideri Devlet Bahçeli, gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendirirken emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda da açıklamalarda bulundu. EYT'nin bugünkü ekonomik şartlarda 700 milyarı bulacağını ifade eden Bahçeli, "Bugünkü ekonomik dönemde ısrarcı olmama kanaatindeyiz. Meclis araştırması açılması konusunda MHP görüşlerini saklı tutmakla birlikte çekimser oy kullanmıştır" dedi. Bahçeli'nin açıklamasının detayları haberimizde.

BAHÇELİ'DEN EYT AÇIKLAMASI

EYT konusuna değinen Bahçeli, "Diğer muhalefet partileri ile aynı alanda bulunmak istemiyoruz. İP, CHP ve HDP ile yanyana olmak istemiyoruz. Onlar parlamenter sisteme dönme çabasında. Biz bu duruşlarını benimsemiyoruz. EYT konusunda MHP'nin seçim beyannamesinde madde vardır. Arkadaşların ön hazırlığı olmuştur. Bu konunun, bugünkü ekonomik şartlarda 700 milyarı bulacak. Bugünkü ekonomik dönemde ısrarcı olmama kanaatindeyiz. Meclis araştırması açılması konusunda MHP görüşlerini saklı tutmakla birlikte çekimser oy kullanmıştır" dedi.

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