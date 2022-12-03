EYT düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e Meclis'e gelmeden EYT üzerinde çalışma talimatı gedli. Öte yandan düzenlemenin ne zaman çıkacağıyla iligli de AK Parti cephesinden son açıklamlar manşetlerde yerini aldı. Tüm bu gelişmeler ışığında düzenlemeyle ilgili gözden kaçan detaylar da netleşiyor. Bu detaylardan biri de EYT sonrası 15 yıl sigortalılık süresiyle kısmi emeklilik yolunun açılabilecek olması... İşte EYT'de şimdiye kadar gözden kaçan kısmi emeklilik detayı ve düzenlemede son durumla ilgili detaylar...