Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) tekrar gündeme gelecek mi? Emeklilik bekleyen vatandaşların bekleyişi devam ediyor. Emekli olmak için yaşı bekleyenler EYT ile ilgili yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte EYT ile ilgili son gelişmeler...

KOMİSYON ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

İyi Parti’nin, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının TBMM tarafından araştırılmasına ilişkin önergesinin görüşülmesi talebi, CHP, MHP ve HDP’nin desteğiyle kabul edilmişti.

TBMM’de, dört siyasi parti EYT konusunda ortak tutum takındı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu’nun, emeklilikte yaşa takılan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi, sorunlarının çözümüyle, açılan yeni kadrolarla işsizliğin önüne geçilerek yeni istihdam olanaklarının yaratılması amacıyla dün TBMM Başkanlığı’na verdiği araştırma önergesinin görüşülmesi ilişkin oylama yapıldı.

Oylamada İyi Parti milletvekillerinin yanı sıra CHP, MHP ve HDP milletvekilleri de kabul yönünde oy kullanınca, konuyla ilgili önergenin görüşülmesi kabul edilmişti. Ancak ikinci oylamada MHP'li vekiller çekimser oy kullanınca İyi Parti'nin EYT önerisi reddedildi.

DÖRT PARTİ ONAY VERİRSE ÖNERGE YASALAŞABİLİR

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda CHP, İyi Parti ve MHP teklif verirken, HDP de teklifleri destekleyeceğini açıkladı. Dört partinin toplam milletvekili sayısı 302’ye ulaşıyor. Dört milletvekili bakan atandığı için bu yasama döneminde TBMM’de 596 milletvekili bulunuyor. Dört muhalefet partisinin oyu Meclis’te çoğunluğu sağlıyor.

Teklifler kabul edilirse 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayan kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün prim ödeme koşulunu yerine getirdikleri takdirde emekli olabilecek.

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