Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Vedat Bilgin'den açıklama: EYT staj sigortasında son durum nedir?

EYT düzenlemesinin Meclis'ten geçmesiyle EYT staj sigortası yeniden gündeme geldi. EYT staj ve çıraklık sigortasının başlangıç kapsamına alınıp alınmayacağı Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi kapsamında merak edilirken konuyla ilgili açıklama Bakan Bilgin'den geldi. İşte EYT staj ve çıraklık sigortasında yaşanan son durum...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • EYT STAJ SİGORTASI GÜNCEL 2023: Bakan Bilgin'den açıklama: EYT staj ve çıraklık sigortası geçerli mi, başlangıç sayılacak mı, son durum ne?

    EYT staj ve çıraklık döneminin EYT'ye dahil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin Meclis'ten geçip yasalaşmasıyla "Staj ve çıraklık sigortası EYT'ye dahil edilecek mi, EYT staj dönemi başlangıç sayılacak?" soruları gündeme geldi. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı ile yaşanan son gelişmeler...
  • EYT STAJ SİGORTASI GÜNCEL 2023: Bakan Bilgin'den açıklama: EYT staj ve çıraklık sigortası geçerli mi, başlangıç sayılacak mı, son durum ne?

    EYT YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ!

    Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi. Teklifin emeklilik ile ilgili hükümleri, TBMM’ye sunulan haliyle yasalaştı. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar, yaşa bakılmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi koşulunu yerine getirerek emekli olabilecekler.
  • EYT STAJ SİGORTASI GÜNCEL 2023: Bakan Bilgin'den açıklama: EYT staj ve çıraklık sigortası geçerli mi, başlangıç sayılacak mı, son durum ne?

    EYT'DE STAJ SİGORTASI SAYILACAK MI? 

    Bakan Bilgin, "Staj mağduru diye bir kavram doğru değil. Primini yatırmamış kişiler primini yatırmadan emekli olabilir mi, patronları kim? Kendi adlarına sigorta primi yatıracak olan ismi bize bildirsinler, onları tespit edelim, primlerini yatırsınlar. Siz kendi iş verenlerinize sorun, staj için gelen çocuklar için prim yatırırsanız staja alır mısınız. Staj bir eğitimdir, bu durumu siz de yaşamışsınızdır. Kavramları doğru kullanın" değerlendirmesinde bulundu.
  • EYT STAJ SİGORTASI GÜNCEL 2023: Bakan Bilgin'den açıklama: EYT staj ve çıraklık sigortası geçerli mi, başlangıç sayılacak mı, son durum ne?

    EYT'DE STAJ SAYILIYOR MU?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, staj süresinin EYT kapsamında sayılıp sayılmayacağına dair, "Staj bir mağduriyet konusu değil. Staj bir eğitim. İş akdi stajla başlamıyor. Dolayısıyla EYT onu kapsamıyor.." ifadelerini kullandı.
  • EYT STAJ SİGORTASI GÜNCEL 2023: Bakan Bilgin'den açıklama: EYT staj ve çıraklık sigortası geçerli mi, başlangıç sayılacak mı, son durum ne?

    STAJ SADECE EYT'NİN DEĞİL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN TAMAMINI İLGİLENDİRİYOR

    Türkiye'de SGK mevzuatına göre staj ve çıraklık sigortası olanların bu sigortaları başlangıç olarak kabul edilmiyor. Bu sürelerin borçlanmaları da yapılamıyor.
  • EYT STAJ SİGORTASI GÜNCEL 2023: Bakan Bilgin'den açıklama: EYT staj ve çıraklık sigortası geçerli mi, başlangıç sayılacak mı, son durum ne?

    Staj konusu aslında EYT'nin bir konusu değil. Daha geniş bir kesimi kapsayan bir konu olarak dikkat çekiyor. Stajın emeklilik sigortası girişine dahil edilmesi demek sadece EYT'lileri değil bundan önceki ve sonraki tüm vatandaşları kapsayan emeklilik sistemi düzenlemesi demek. Yasalarımızda ne 1999 öncesi ne de sonrası stajın sigorta girişi kapsamında sayıldığı bir dönem bulunmuyor.
  • EYT STAJ SİGORTASI GÜNCEL 2023: Bakan Bilgin'den açıklama: EYT staj ve çıraklık sigortası geçerli mi, başlangıç sayılacak mı, son durum ne?

    KİMLER EYT KAPSAMINA GİRER?

    Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesine dayanan çalışanların tümü EYT düzenlemesinden yararlanabilecek. Ancak staj sigortası bu kapsamda değerlendirilmeyecek. 

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.