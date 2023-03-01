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Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamına alındı mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kanun teklifi 28 Şubat Salı günü Meclis'te kabul edildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından EYT staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamına alınıp başlangıç sayılıp sayılmayacağı sorusu gündeme geldi. 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi kapsayacak olan EYT düzenlemesinde staj ve çıraklık dönemi sigortasının bu kapsama dahil edilip edilmediğine ilişkin tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte EYT staj sigortasında son dakika gelişmeleri...

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  • EYT staj sigortasında son dakika: Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamında başlangıç sayıldı mı?

    EYT yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda geçerek kabul edildi. EYT staj ve çıraklık sigortasının bu kapsama alınıp alınmayacağı eksik prim günü olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiyi kapsayacak düzenlemenin önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaşması bekleniyor. Peki, "Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamında başlangıç sayıldı mı?" İşte EYT staj dönemi sigortası hakkında tüm merak edilenler...
  • EYT staj sigortasında son dakika: Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamında başlangıç sayıldı mı?

    EYT MECLİS’TEN GEÇTİ

    Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen deprem nedeniyle çalışmalarına üç hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi, ara sonrasındaki ilk çalışma gününde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifini görüştü. Teklifin emeklilik ile ilgili hükümleri, TBMM'ye sunulan haliyle aynen kabul edildi.
  • EYT staj sigortasında son dakika: Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamında başlangıç sayıldı mı?

    Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasını takiben koşulları tamamlamış EYT’liler emeklilik dilekçesi verebilecekler.
  • EYT staj sigortasında son dakika: Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamında başlangıç sayıldı mı?

    HANGİ EYT'LİLER HEMEN EMEKLİ OLABİLECEK?

    TBMM’de kabul edilen kanun ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğinde yaş koşulu kaldırıldı. Söz konusu tarihten önce çalışmaya başlayanlardan, yaş dışındaki koşulları sağlayanlar hemen emekli olabilecekler. EYT’li SSK’lılarda 5000 – 5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranacak. BAĞ-KUR’lu ve Emekli Sandığı’na tabi erkekler 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanacaklar.
  • EYT staj sigortasında son dakika: Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamında başlangıç sayıldı mı?

    EYT'DE STAJ SAYILIYOR MU?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, staj süresinin EYT kapsamında sayılıp sayılmayacağına dair, "Staj bir mağduriyet konusu değil. Staj bir eğitim. İş akdi stajla başlamıyor. Dolayısıyla EYT onu kapsamıyor.." ifadelerini kullandı.
  • EYT staj sigortasında son dakika: Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamında başlangıç sayıldı mı?

    STAJ SİGORTASI EYT'DE BAŞLANGIÇ SAYILIR MI?

    Staj ve çıraklık dönemi sigortaların EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili bir soruya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem." yanıtını verdi.

    Yani staj sigortası EYT'de başlangıç tarihi olarak sayılmayacak.
  • EYT staj sigortasında son dakika: Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamında başlangıç sayıldı mı?

    STAJ SADECE EYT'NİN DEĞİL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN TAMAMINI İLGİLENDİRİYOR

    Türkiye'de SGK mevzuatına göre staj ve çıraklık sigortası olanların bu sigortaları başlangıç olarak kabul edilmiyor. Bu sürelerin borçlanmaları da yapılamıyor.
  • EYT staj sigortasında son dakika: Staj ve çıraklık sigortası EYT kapsamında başlangıç sayıldı mı?

    Staj konusu aslında EYT'nin bir konusu değil. Daha geniş bir kesimi kapsayan bir konu olarak dikkat çekiyor. Stajın emeklilik sigortası girişine dahil edilmesi demek sadece EYT'lileri değil bundan önceki ve sonraki tüm vatandaşları kapsayan emeklilik sistemi düzenlemesi demek. Yasalarımızda ne 1999 öncesi ne de sonrası stajın sigorta girişi kapsamında sayıldığı bir dönem bulunmuyor.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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