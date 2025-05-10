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        Eyüpspor: 0 - Kasımpaşa: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Kasımpaşa'da goller 38 ile 64. dakikalar Nuno Da Costa ve 90+1. dakikada Can Keleş'ten geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 16:29 Güncelleme: 10.05.2025 - 18:21
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        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Eyüpspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Eyüpspor'un ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 3-0 kazandı.

        Kasımpaşa'da goller 38 ile 64. dakikalar Nuno Da Costa ve 90+1. dakikada Can Keleş'ten geldi.

        Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa ligdeki puanını 46'ya yükseltti. Eyüpspor ise 50 puanda kaldı.

        İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı, Kasımpaşa 2-0 kazanmıştı.

        Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Eyüpspor ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

        Ligde çıktığı 33 maçın 11'ini kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 9'unu kaybeden Kasımpaşa'nın 46 puanı bulunuyor. Burak Yılmaz'ın takımın başına geçmesinin ardından çıkışa geçen Lacivert-beyazlılar, ligdeki son 7 maçında yalnızca 1 kez kaybetti.

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        MAÇTAN DAKİKALAR

        19. dakikada Emre Mor'un duran toptan ceza sahası dışı sol çaprazdan etkili ortasına altıpasın gerisinde iyi yükselen Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direk dibinden auta gitti.

        38. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Yasin Özcan'ın savunma arkasına uzun pasına soldan hareketlenen Da Costa, Dorukhan Toköz'den sıyrılarak ceza sahasına girdi. Da Costa'nın dar açıdan uzak direğe plasesinde meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

        İlk yarıyı Kasımpaşa 1-0 önde tamamladı.

        50. dakikada soldan Caner Erkin'in yerden sert ortasında altıpas önünde Umut Bozok meşin yuvarlağı geriden gelen müsait durumdaki Emre Akbaba'ya çıkardı. Emre'nin gelişine yakın mesafeden şutunda, kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

        57. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza sahası içinde Aytaç Kara'nın şutunda, top yan direkten auta gitti.

        60. dakikada Caner Erkin'in rakip yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest atışta, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

        64. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı sahasından aldığı topla hareketlenen ve rakiplerinden sıyrılan Can Keleş, rakip ceza sahası yakınlarında meşin yuvarlağı Hajradinovic'e aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden pasında ceza sahası içi sağ çaprazda gelişine Da Costa'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

        90+1. dakikada Kasımpaşa 3. golü buldu. Sağdan Da Costa'nın yerde pasında penaltı noktası önünde Can Keleş'in vuruşunda, top filelere gitti: 0-3

        Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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