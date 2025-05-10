Eyüpspor: 0 - Kasımpaşa: 3 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Eyüpspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Eyüpspor'un ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 3-0 kazandı.

Kasımpaşa'da goller 38 ile 64. dakikalar Nuno Da Costa ve 90+1. dakikada Can Keleş'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa ligdeki puanını 46'ya yükseltti. Eyüpspor ise 50 puanda kaldı. İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı, Kasımpaşa 2-0 kazanmıştı. Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Eyüpspor ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Ligde çıktığı 33 maçın 11'ini kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 9'unu kaybeden Kasımpaşa'nın 46 puanı bulunuyor. Burak Yılmaz'ın takımın başına geçmesinin ardından çıkışa geçen Lacivert-beyazlılar, ligdeki son 7 maçında yalnızca 1 kez kaybetti.