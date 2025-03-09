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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor: 2 - Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Eyüpspor: 2 - Konyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

        ikas Eyüpspor, Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup etti ve 4 maçın ardından kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 18:14 Güncelleme: 09.03.2025 - 18:14
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        Eyüpspor'un galibiyet hasreti bitti!
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eyüpspor 2-1'lik skorla kazandı.

        Eyüpspor'un golleri 15. dakikada Emre Akbaba ve 76. dakika Umut Bozok'tan gelirken Konyaspor'un tek golünü ise 58. dakikada Tunahan Taşçı kaydetti.

        BEŞİKTAŞ MAÇINDA CEZALI

        Eyüpspor'da Robin Yalçın, maç bittikten sonra çıkan tartışma nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

        Maç sonundaki tartışmadan ötürü sarı kart gören Umut Nayir, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

        4 maçın ardından kazanan Eyüpspor, puanını 43'e yükseltti. Son 5 maçta 3. kez yenilen Konyaspor ise 28 puanla küme düşme hattının 1 puan üzerinde yer aldı.

        Eyüpspor, gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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