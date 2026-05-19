        Eyüpspor'da Atila Gerin: Oyuncularım destan yazdı!

        Eyüpspor'da Atila Gerin: Oyuncularım destan yazdı!

        Trendyol Süper Lig'de son hafta ligde kalmayı başaran ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda eline geçen fırsatları değerlendiremediğini dile getiren Gerin, oyuncularının destan yazdığını ifade etti.

        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 20:42 Güncelleme:
        "Oyuncularım destan yazdı!"

        Trendyol Süper Lig'de son hafta Fenerbahçe ile berabere kalarak aldığı 1 puanla lige tutunan ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        "OYUNCULARIM DESTAN YAZDI"

        Çok gururluyuz, çok mutluyuz. BAL Ligi’nde, 3., 2., 1. Lig’de ve Süper Lig’de çalıştım. Çok güzel başarılarımız da var. Ama ben ilk defa böyle zorlu bir süreç yaşadım. Minimum imkânlarla kümede kalmak, karşılığı olmayan bir şeydir. Bu işin içinde benim, ekibimin ve herkesin bir hikâyesi var. Bu takımı kümede tutmayı başardık. Oyuncularım destan yazdı.

        "HAYAL ETTİK, ALLAH NASİP ETTİ"

        Son periyotlardaki performansımızla bize bir özgüven geldi. “Yapabiliriz.” dedik. Ben o ara bu işin Kadıköy’de biteceğini hesap ediyordum. Çocuklara da söylüyordum: “Son top, son düdük” dediğim oydu. Hayal ettik. Bu başarının çizimi bile var bende. Oraya öyle hazırlandık. Biz çok isteyince Allah da bize orayı nasip etti. Maça hazırlanırken salı gününden itibaren tesislerde “Kadıköy ve 1 puan” dışında konuşmak yasaktı.

        "KADIKÖY DÜNYANIN EN ZOR DEPLASMANLARINDAN BİRİ"

        Devre arasında soyunma odasına girdiğimde ilk konuşmam şu oldu: “Burası Kadıköy. Dünyanın en zor deplasmanlarından biri. Karşınızda dünyanın ve Türkiye’nin en iyi futbolcularından oluşan bir takım var. Protesto edilseler bile buna büyük reaksiyon verirler. Dikkat edin, maçı 0-0 gibi düşünün, öyle hareket edin,” dedim. Skor 3-2 oldu. Herkesin umudunu kestiği yerde küçük bir umudumuz vardı. Kulübeye baktım, herkes üzgündü çünkü Antalyaspor gol atmıştı. Ben umursamadım ama yüzlerinden anlıyordum. Emre Akbaba’ya sadece şunu söyledim: “Emre, büyük mücadele verdik, Allah bizimle. Rabbim bize nasip edecek. Ümidinizi kesmeyin. Bizim kalbimiz temiz.”

        "ALLAH GOLÜ TALHA'YA NASİP ETTİ"

        Talha Ülvan, onu oynattım diye surat yapmadı; Allah da golü ona nasip etti.

        "ÇOCUKLAR BUNU ÇOK HAK ETTİ"

        Çocuklar bunu çok hak etti. Süper Lig için konuşulmaması gereken bütçelerle başarıya ulaştık. Yeni yönetimimiz, bize huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak adına çok destek oldu. Biz diğer takımların 10’da 1’i kadar bütçeyle yarıştık.

        "DUYGU PATLAMASI YAŞADIM"

        Gol sevincimi izleyince ben de şaşırdım. O an bir duygu patlaması yaşadım, kendimi tanıyamadım.

        "ARDA TURAN EN BÜYÜK HOCALARDAN BİRİ OLACAK"

        Arda Turan Hocam ile her maç öncesi ve sonrası konuştuk. Arda Turan, pamuklara sarmamız gereken bir figür. Ağabey-kardeş ilişkimiz vardı, kendisi çok duygusal bir insan. Arda Turan, dünyanın en büyük hocalarından biri olacak. Her şeyi tek tek başaracağından çok eminim.

        "F.BAHÇE FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ"

        Ligin üst tarafında iki takım arasında bir yarış oluyor. Güçlü kadro yapıları var. Fenerbahçe eline gelen fırsatları değerlendiremedi. Lig için yorum yapacaksak, geri kalan diğer takımların da güçlenmesi lazım. Ancak o zaman ligimizin değeri artar.

