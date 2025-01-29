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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor'da ayrılık: Yunanistan'a gitti - Futbol Haberleri

        Eyüpspor'da ayrılık: Yunanistan'a gitti

        Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Anastasios Chatzigiovanis'in sezon sonuna kadar Yunanistan ekibi Asteras Aktor'a kiralandığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 12:20 Güncelleme: 29.01.2025 - 12:20
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        Eyüpspor'da ayrılık: Yunanistan'a gitti
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        ikas Eyüpspor, futbolcu Anastasios Chatzigiovanis’i sezon sonuna kadar Yunanistan'ın Asteras Aktor ekibine kiraladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Anastasios Chatzigiovanis'ın kiralık transferi hakkında Asteras Aktor FC ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuz 2024-2025 sezonunun sonuna kadar Asteras Aktor FC forması giyecektir. Anastasios Chatzigiovanis’e Yunanistan kariyerinde başarılar dileriz.” denildi.

        Yunan sol kanat, Eyüpspor formasıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de 6 maçta görev aldı.

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