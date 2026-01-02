Habertürk
        Eyüpspor'dan ayrılan Serdar Gürler resmen Çorum FK'da!

        Eyüpspor'dan ayrılan Serdar Gürler resmen Çorum FK'da!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor ile yollarını ayıran Serdar Gürler, 1. Lig temsilcisi Çorum FK ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 20:23 Güncelleme: 02.01.2026 - 20:25
        Eyüpspor'dan ayrıldı! İşte yeni adresi
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, Eyüpspor ile yollarını ayıran Serdar Gürler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Trendyol 1. Lig'de ilk yarıyı 32 puanla 6. sırada tamamlayan Çorum FK, Eyüpspor ile yollarını ayıran tecrübeli futbolcu Serdar Gürler'i renklerine bağladı.

        Çorum FK'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Serdar Gürler ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Serdar'a aramıza hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

        34 yaşındaki Serdar Gürler, Trendyol Süper Lig'de bu sezon 17 maçta forma giydi.

        Kar nedeniyle kapanan yolu açılan köy sakini ekibi oynayarak karşıladı

        Kastamonunun Bozkurt ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köy sakini, çalışma yapan ekibi oynayarak karşıladı.İlçeye bağlı Yaşarlı köyünün yolu, bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle kapandı.Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, yürüttüğü çalışmayla köyün kapanan yolunu ulaşıma açtı.Kar bıçaklı kamyonun geldiğini gören köy sakinlerinden Ahmet Mıh, ekibi kar üzerinde oynayarak karşıladı.Köye girişinde bir kişinin oynadığını gören kamyon sürücüsü Enes Rençber, korna çalarak karşılık verdi.Rençber, yoğun şekilde karla mücadele yaptıklarını belirterek, "Yazın tozda sıcakta, yangında, kış aylarında karda buzda Özel İdare ekipleri olarak vatandaşlarımızı mağdur bırakmamaya çalışıyoruz. Zaman zaman köylülerin hoş sürprizleri ile karşılaşıyoruz. Onların mutluluğu bizi daha çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

