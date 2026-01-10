Habertürk
Habertürk
        Eyüpspor'dan orta sahaya takviye! - Futbol Haberleri

        Eyüpspor'dan orta sahaya takviye!

        Eyüpspor, Fransız futbolcu Charles-Andre Raux-Yao'yu kadrosuna kattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 18:07 Güncelleme: 10.01.2026 - 18:07
        Eyüpspor'dan orta sahaya takviye!
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Fransız futbolcu Charles-Andre Raux-Yao ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "ikas Eyüpsporumuz, Fransa'nın Stade Briochin Kulübünden Charles-Andre Raux-Yao'yu 2,5 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattı. Yeni transferimiz Charles-Andre Raux-Yao'ya Semt-i Mukaddes'e hoş geldin diyor; eflatun-sarılı formamız ile başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Bu sezon Stade Briochin ile 19 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 3 gol kaydetti.

        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı

        Ünlülere yönelik "uyuşturucu" soruşturması kapsamında ünlü mekanlara düzenlenen baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı

