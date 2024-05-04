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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Eyüpspor Eyüpspor-Göztepe: 0-3 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Eyüpspor-Göztepe: 0-3 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Göztepe, konuk olduğu Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 22:12 Güncelleme: 04.05.2024 - 22:12
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        Göztepe, Eyüp'ü devirdi!
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        Göztepe, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

        Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpsporlu ve Göztepeli oyuncular, sahaya çıkarken birbirlerini alkışladı.

        Karşılaşma öncesinde ilk olarak Göztepe'nin oyuncuları, tünelden çıkan Eyüpsporlu futbolcuları sahada alkışlarla karşıladı. Eyüpsporlu oyuncular da aynı şekilde sonrasında sıraya girip Göztepeli oyuncuları alkışladı.

        Eyüpspor, ligin 29. haftasında konuk ettiği Altay'ı 4-1 mağlup ederek gelecek sezon Trendyol Süper Lig'e katılmayı garantilemişti.

        Göztepe ise geçen hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek Süper Lig vizesini kapmıştı.

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        Stat: Eyüp

        Hakemler: Oğuzhan Aksu, Ramazan Ufuk Avdaş, Mehmet Dura

        Eyüpspor: Berke Özer (Dk. 30 Muhammed Birkan Tetik), Murat Uçar, Robin Yalçın, Claro, Caner Erkin (Dk. 58 Ömer Bayram), Taşkın İlter, Fredy, Regattin (Dk. 46 Melih Kabasakal), Recep Niyaz (Dk. 77 Seslar), Ampem, Bruno (Dk. 46 Thuram)

        Göztepe: Arda Özçimen, Mamah, Nielsen (Dk. 71 Taha Altıkardeş), Atınç Nukan, Ümit Akdağ, Fıratcan Üzüm, Dennis, Lundqvist (Dk. 71 Yalçın Kayan), Doğan Erdoğan (Dk. 71 Ahmet Ildız), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 80 Tarkan Serbest), Romulo (Dk. 62 Messaoudi)

        Goller: Dk. 18 Kubilay Kanatsızkuş, Dk. 67 Ümit Akdağ, Dk. 73 Messaoudi (Göztepe)

        Kırmızı kart: Dk. 23 Murat Uçar (Eyüpspor)

        Sarı kartlar: Dk. 29 Robin Yalçın, Dk. 57 Caner Erkin, Dk. 67 Taşkın İlter (Eyüpspor), Dk. 43 Nielsen (Göztepe)

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