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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor – Konyaspor maçının ardından hem saha hem protokol tribünü karıştı - ikas Eyüpspor Haberleri

        Eyüpspor – Konyaspor maçının ardından hem saha hem protokol tribünü karıştı

        Eyüpspor sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından hem sahada hem de protokol tribününde kavga çıktı. Kavga uzun süre devam ederken, taraftarları sakinleştirmekte zorlanıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 18:26 Güncelleme: 09.03.2025 - 18:26
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        Eyüpspor–Konyaspor maçının ardından gerginlik!
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        Süper Lig’in 27’nci haftasında Eyüpspor sahasında Konyaspor’u 2-1 mağlup ederken, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından hem sahada hem de protokol tribününde kavga çıktı.

        Sahada Kramer ile Robin Yalçın arasında başlayan tartışmalar bir anda büyüdü ve iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı. Pozisyonun ardından Robin Yalçın ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü. Konyaspor’da da Kramer ve Umut Nayir sarı kart gördü.

        PROTOKOL TRİBÜNÜ DE KARIŞTI

        Sahada yaşanan olayların ardından Konyasporlu yöneticiler ile Eyüpsporlu taraftarlar arasında da kavga çıktı.

        Bitiş düdüğünün ardından protokol tribününde yer alan Konyasporlu yöneticiler ile Eyüpsporlu taraftarlar arasında çıkan arbedeyi polis güçleri zorlukla ayırdı. Kavga uzun süre devam ederken, taraftarları sakinleştirmekte zorlanıldı.

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