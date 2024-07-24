Eyüpspor, Senegalli golcü Mame Thiam'ı transfer etti

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Eflatun Sarılılar, Pendikspor'dan Mame Thiam'ı renklerine bağladı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Senegalli forvet oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında Thiam'in uzun yıllardır Türkiye'de oynayan önemli bir golcü olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz sezon Kayserispor ve Pendikspor'da 18 gol ve 7 asistle 25 gole katkı yaparak önemli bir performans sergiledi. İnşallah bu sezon Eyüpspor'da da kendisinden aynı performansı bekliyoruz. Transferin gerçekleşmesinde bize kolaylık sağlayan Pendikspor Kulübüne teşekkür ederiz. Her iki tarafa da hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.