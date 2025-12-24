Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Eyüpspor, Svit Seslar ile yollarını ayırdı! - ikas Eyüpspor Haberleri

        Eyüpspor, Svit Seslar ile yollarını ayırdı!

        ikas Eyüpspor, Sloven futbolcu Svit Seslar ile yollarını ayırdı.

        Giriş: 24.12.2025 - 17:19 Güncelleme: 24.12.2025 - 17:19
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Sloven futbolcu Svit Seslar ile yollarını ayırdı.

        Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, iki sezondur Eyüpspor forması giyen Seslar'a Trendyol 1. Lig'de yaşanan şampiyonluk ve Trendyol Süper Lig'de takıma verdiği katkı sebebiyle teşekkür edildi.

        Sloven futbolcu bu sezon Eyüpspor formasıyla 10'u Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 11 maçta forma giyip 2 kez gol sevinci yaşadı.

