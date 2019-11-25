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Eyüpsultan'da iki katlı gecekondu alev alev yandı

İstanbu'un Eyüpsultan ilçesinde madde bağımlılarının çıkardığı iddia edilen yangında iki katlı gecekondu alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi

Eyüpsultan'da yangın

Yangın, Rami Yeni Mahalle Rüstem Çıkmaz Sokak'ta bulunan iki katlı boş bir gecekonduda iddialara göre madde bağımlıları tarafından saat 01.30'da yangın çıkartıldı. Boş gecekondudan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. DHA'nın haberine göre; yapılan ihbarla olay yerine Eyüpsultan ve Bayrampaşa'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

30 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına tazyikli su ve köpük ile müdahale etti. Yaklaşık 30 dakika süren müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri uzun süre gecekonduda soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle ölen veya yaralanan olmazken gecekondu tamamen kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili çalışma başlattı. 

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