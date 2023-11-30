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        Haberler Gündem İstanbul Eyüpsultan'da toprak kayması: 1 ev tahliye edildi

        Eyüpsultan'da toprak kayması: 1 ev tahliye edildi

        İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu, 1 gecekondu tedbir amaçlı tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 07:21 Güncelleme: 30.11.2023 - 07:23
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        Eyüpsultan'da toprak kayması: 1 ev tahliye edildi
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        İstanbul'da gün boyu etkili olan yağmur nedeniyle Eyüpsultan'da toprak kayması meydana geldi. Bu sırada hasar gören gecekondunun içerisine çamur doldu. Evde kalanlar ise tahliye edildi

        Olay, Eyüpsultan ilçesi Karadolap Mahallesi Gamze Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi.

        TOPRAK KAYMASI BİR GECEKONDUYA HASAR VERDİ

        DHA'nın haberine göre; İstanbul'da gün boyu etkili olan yağmur nedeniyle boş arazide toprak kayması oluştu. Bu sırada kayan çamur yığını ise bir gecekondunun duvarına hasar vererek içeri doldu.

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        Çevre sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, toprağın kaydığı alanda ve gecekonduda bir süre inceleme yaptı.

        TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

        Gecekondunun içinin çamurla dolduğunu tespit eden ekipler çevrede önlem aldı. Şans eseri yaralanma ve can kaybının olmadığı olayın ardından, Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tedbir amaçlı gecekonduda yaşayanları tahliye etti.

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        #Eyüpsultan
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