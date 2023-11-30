Eyüpsultan'da toprak kayması: 1 ev tahliye edildi

İstanbul'da gün boyu etkili olan yağmur nedeniyle Eyüpsultan'da toprak kayması meydana geldi. Bu sırada hasar gören gecekondunun içerisine çamur doldu. Evde kalanlar ise tahliye edildi

Olay, Eyüpsultan ilçesi Karadolap Mahallesi Gamze Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi.

TOPRAK KAYMASI BİR GECEKONDUYA HASAR VERDİ DHA'nın haberine göre; İstanbul'da gün boyu etkili olan yağmur nedeniyle boş arazide toprak kayması oluştu. Bu sırada kayan çamur yığını ise bir gecekondunun duvarına hasar vererek içeri doldu. REKLAM Çevre sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, toprağın kaydığı alanda ve gecekonduda bir süre inceleme yaptı.

TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ Gecekondunun içinin çamurla dolduğunu tespit eden ekipler çevrede önlem aldı. Şans eseri yaralanma ve can kaybının olmadığı olayın ardından, Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tedbir amaçlı gecekonduda yaşayanları tahliye etti.