Eyvah Eyvah 3 filmi oyuncuları kimler? Sorusu televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Yerli ve yabancı filmleri izleyicisi ile buluşturmaya devam ediyor. İşte Eyvah Eyvah filmi konusu ve oyuncuları...
EYVAH EYVAH 3 KONUSU NEDİR?
Büyük aşkı Müjgan’a kavuşup evlenen Geyiklili klarnetçimiz Hüseyin Badem için hayat zorlaşmıştır. Ailesine bakabilmek için her fırsatı değerlendirmekte, hatta geceleri yörenin izbe pavyonlarında bile klarnetini çalmaktadır. Can dostu, ablası Firuzan ise, hayatına İstanbul’da devam etmektedir ve gün geçtikçe daha meşhur olmaktadır.
Hüseyin için Firuzan artık televizyonda seyredebildiği ve özlediği eski tatlı bir hatıradır sanki. Ama ayrı şehirlerde ayrı hikayeler yaşayan bu insanların ortak bir yönü vardır ki, kendileri bilmeseler de feleğin çemberinden geçmek üzerelerdir. Serinin üçüncü filmi işte bu feleğin çemberinden geçme hikayesini anlatmaktadır. Hatta sadece Firuzan ve Hüseyin için değil, tüm kahramanlarımız için kaderin karşısında sınav verme zamanıdır ve artık Geyikli’de festival zamanıdır..
EYVAH EYVAH 3 FİLMİ NASIL? YORUMLAR İYİ Mİ, KÖTÜ MÜ?
Eyvah Eyvah 3 filmini vizyondayken izleyen sinemaseverler film hakkında yorumlarını sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaştılar.
İşte o yorumlardan bazıları...
Bize küfretmeden komedi de olabileceğini gösteren Ata Demirer'e saygılarımı iletiyorum. Hepinizin eline sağlık usta.
Bu filme eşim kardesim ve cocuğumla gimistim çok begenmistik 10 numara bir filimdi
Bugün güzel bir Ata Demirer üçlemesi yaptım önce Berlin Kaplanı sonra Niyazi Gül şimdi de üj bej olduğumuz için serinin son filmini en sona bıraktım bu filmi sona bırakmam harbiden güzel olmuş izlediğim 3 film arasında Ata aganın en kral filmi bu film oldu diyebilirin. Komedisi eğlencesi hepsi tam kıvamında olmuş filmde baştan sona sağlam bir gülme krizine girdim. Memleketim Tekirdağı da özlemedim desem yalan olur tabi çekilen yer Tekirdağ değil ama sonuçta Trakya. Neyse konunun dışına çıkmadan sonuca gelecek olursak eğer ilk 2 seriyi beğenen kardeşlerim kesinlikle bu filmi es geçmesin derim.
EYVAH EYVAH 3 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı Eyvah Eyvah 2 filminin oyuncu kadrosu şöyle;
Ata Demirer – Hüseyin Badem
Demet Akbağ – Firuzan
Özge Borak – Müjgan
Serra Yılmaz – Mercedes
Salih Kalyon – Halil
Tarık Ünlüoğlu – Edremit
Ayşe Nil Şamlıoğlu – Necla
Teoman Kumbaracıbaşı – İspanyol
Beyti Engin – Kasap
Cengiz Bozkurt
Şener Kökkaya
Tanju Tuncel
Meray Ülgen
Caner Alkaya
Şehsuvar Aktaş
Hazım Körmükçü
Hande Dane
Elif Erdoğan
Özkan Çınarlı
Murat Serezli
Kahraman Sivri
Selahattin Taşdöğen
Yeşim Ceren Bozoğlu
Naci Taşdöğen
Durul Bazan
Erkan Can
Onur Buldu
Onur Atilla
Selçuk Borak
Ergün Kuyucu
Cenk Tunalı
YORUMLAR