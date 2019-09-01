Eyvah Eyvah 3 filmi oyuncuları kimler? Sorusu televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Yerli ve yabancı filmleri izleyicisi ile buluşturmaya devam ediyor. İşte Eyvah Eyvah filmi konusu ve oyuncuları...

EYVAH EYVAH 3 KONUSU NEDİR?

Büyük aşkı Müjgan’a kavuşup evlenen Geyiklili klarnetçimiz Hüseyin Badem için hayat zorlaşmıştır. Ailesine bakabilmek için her fırsatı değerlendirmekte, hatta geceleri yörenin izbe pavyonlarında bile klarnetini çalmaktadır. Can dostu, ablası Firuzan ise, hayatına İstanbul’da devam etmektedir ve gün geçtikçe daha meşhur olmaktadır.

Hüseyin için Firuzan artık televizyonda seyredebildiği ve özlediği eski tatlı bir hatıradır sanki. Ama ayrı şehirlerde ayrı hikayeler yaşayan bu insanların ortak bir yönü vardır ki, kendileri bilmeseler de feleğin çemberinden geçmek üzerelerdir. Serinin üçüncü filmi işte bu feleğin çemberinden geçme hikayesini anlatmaktadır. Hatta sadece Firuzan ve Hüseyin için değil, tüm kahramanlarımız için kaderin karşısında sınav verme zamanıdır ve artık Geyikli’de festival zamanıdır..

EYVAH EYVAH 3 FİLMİ NASIL? YORUMLAR İYİ Mİ, KÖTÜ MÜ?

Eyvah Eyvah 3 filmini vizyondayken izleyen sinemaseverler film hakkında yorumlarını sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaştılar.

İşte o yorumlardan bazıları...

Bize küfretmeden komedi de olabileceğini gösteren Ata Demirer'e saygılarımı iletiyorum. Hepinizin eline sağlık usta.

Bu filme eşim kardesim ve cocuğumla gimistim çok begenmistik 10 numara bir filimdi

Bugün güzel bir Ata Demirer üçlemesi yaptım önce Berlin Kaplanı sonra Niyazi Gül şimdi de üj bej olduğumuz için serinin son filmini en sona bıraktım bu filmi sona bırakmam harbiden güzel olmuş izlediğim 3 film arasında Ata aganın en kral filmi bu film oldu diyebilirin. Komedisi eğlencesi hepsi tam kıvamında olmuş filmde baştan sona sağlam bir gülme krizine girdim. Memleketim Tekirdağı da özlemedim desem yalan olur tabi çekilen yer Tekirdağ değil ama sonuçta Trakya. Neyse konunun dışına çıkmadan sonuca gelecek olursak eğer ilk 2 seriyi beğenen kardeşlerim kesinlikle bu filmi es geçmesin derim.

EYVAH EYVAH 3 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı Eyvah Eyvah 2 filminin oyuncu kadrosu şöyle;

Ata Demirer – Hüseyin Badem

Demet Akbağ – Firuzan

Özge Borak – Müjgan

Serra Yılmaz – Mercedes

Salih Kalyon – Halil

Tarık Ünlüoğlu – Edremit

Ayşe Nil Şamlıoğlu – Necla

Teoman Kumbaracıbaşı – İspanyol

Beyti Engin – Kasap

Cengiz Bozkurt

Şener Kökkaya

Tanju Tuncel

Meray Ülgen

Caner Alkaya

Şehsuvar Aktaş

Hazım Körmükçü

Hande Dane

Elif Erdoğan

Özkan Çınarlı

Murat Serezli

Kahraman Sivri

Selahattin Taşdöğen

Yeşim Ceren Bozoğlu

Naci Taşdöğen

Durul Bazan

Erkan Can

Onur Buldu

Onur Atilla

Selçuk Borak

Ergün Kuyucu

Cenk Tunalı