Haberler Gündem Hava Durumu Eyyamı Bahur sıcakları ne zaman bitiyor? 2023 havalar ne zaman serinleyecek?

Eyyamı Bahur sıcakları ne zaman bitiyor? Gözler Meteoroloji'de 2023 havaların serinleyeceği tarih... Temmuz ayının ikinci yarısından itibaren ciddi sıcaklıkların yaşandığı Türkiye genelinde, havaların ne zaman serinleyeceği gündem olmuş durumda. Son olarak Eyyamı Bahur sıcaklarının da iyice etkisini göstermesinin ardından söz konusu sıcakların ülkeyi hangi tarihte terk edeceği ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 07.08.2023 - 15:21 Güncelleme: 07.08.2023 - 15:21 facebook

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2023 yaz mevsiminin oldukça etkili bir sıcaklıkla geçtiği ülkemizde serin havalar adeta iple çekiliyor. Uzmanların önemli açıklamalarda bulunduğu konuya ilişkin yurt genelindeki binlerce vatandaş; Eyyamı Bahur sıcakları ne zaman bitiyor ve havalar hangi tarihte serinleyecek aramaları yapıyor. İşte, detaylar...

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EYYAMI BAHUR NE DEMEK? Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl Temmuz ayının sonu ile Ağustos ayının başına rastlıyor. Eyyamı Bahur'un özellikle 2 Ağustos 2023 Çarşamba gününden itibaren ülkenin birçok yerinde etkili olmaya başladı.