Ezgi Mola: Aklımızda birkaç isim var

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Katıldığı bir lansmanda objektiflere yansıyan Ezgi Mola, basın mensuplarıyla sohbet etti. İlk bebeğini kucağına almaya hazırlanan Mola, heyecanlı olduğunu ifade etti.

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"HERKES TAVSİYE VERİYOR"



Hamilelik süreciyle ilgili konuşan oyuncu, "Herkes tavsiye veriyor. Sorsam da sormasam da ne yapmam gerektiği ile ilgili listeler yapılıyor. İlk defa tecrübe ettiğim için bilmediğim bir dünyaya girdim ama insanın kendi annelik sezgilerine dayanarak ilerlemesi gerekiyor. Ben de elimden geldiğince o şekilde yapıyorum" dedi.