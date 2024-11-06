Ezgi Mola'dan nostaljik paylaşım
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, çocukluk dönemlerine ait bir fotoğrafını paylaştı
Ezgi Mola, takipçilerini geçmişe götürdü. Ünlü oyuncu, son paylaşımında çocukluk yıllarına dair sevimli bir anısını da takipçileriyle paylaştı.
Paylaşımında, küçük yaşlarda kardeşinin saçlarını kıskanıp kendisinin de aynı saç modelini istediğini belirten Ezgi Mola; "Mutlu musunuz saçlarım uzadı. İlk fotoğraf şimdi. Son fotoğraf kardeşimin saçlarını bile kıskanıp aynısını yapın dediğim yaşım. Kesilen iki örgümü hâlâ saklıyor annem" ifadesini kullandı.
Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
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