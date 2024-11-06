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        Haberler Magazin Ezgi Mola çocukluk fotoğrafını paylaştı - Magazin haberleri

        Ezgi Mola'dan nostaljik paylaşım

        Ünlü oyuncu Ezgi Mola, çocukluk dönemlerine ait bir fotoğrafını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 10:58 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:58
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        Ezgi Mola, takipçilerini geçmişe götürdü. Ünlü oyuncu, son paylaşımında çocukluk yıllarına dair sevimli bir anısını da takipçileriyle paylaştı.

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        Paylaşımında, küçük yaşlarda kardeşinin saçlarını kıskanıp kendisinin de aynı saç modelini istediğini belirten Ezgi Mola; "Mutlu musunuz saçlarım uzadı. İlk fotoğraf şimdi. Son fotoğraf kardeşimin saçlarını bile kıskanıp aynısını yapın dediğim yaşım. Kesilen iki örgümü hâlâ saklıyor annem" ifadesini kullandı.

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        Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...

        Erdal Özyağcılar

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        Erdal Özyağcılar

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        Fırat Tanış

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        Fırat Tanış

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        Soner Sarıkabadayı

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        Soner Sarıkabadayı

        9

        Azra Akın

        10

        Azra Akın

        11

        Merve Dizdar

        12

        Merve Dizdar

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        Nilüfer

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        Nilüfer

        #ezgi mola
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