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Ezgi Mola isyan etti: Yeter!

Geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan oyuncu Ezgi Mola, Neşe Nur Akkaya'ya destek oldu

Ezgi Mola'dan Neşe Nur Akkaya'ya destek - Magazin haberleri
Ezgi Mola isyan etti: Yeter!
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İstanbul Nişantaşı'nda başörtülü bir kadına şiddet uygulandığı iddia edildi. Mıstık parkında gerçekleşen olayda E.Ç.'nin İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya önce sözlü tacizde bulunduğu daha sonra da elindeki termosla söz konusu başörtülü kadını darbettiği ortaya çıktı. Olayın sorumlusu E,Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sosyal medyada tepki toplayan olaya Ezgi Mola da kayıtsız kalmadı.

Ünlü oyuncu Twitter'dan, "İster türbanını takar, ister kısa şortuyla gezer! Bu 'terbiyesizliği' içimden geçenleri siz anlarsınız artık iğrenç buluyorum, iğrenç. Sana ne kardeşim sana ne, istediğini giyecek, istediğini takacak ve sen saygı duymayı it gibi öğreneceksin! Yeter be!" sözleriyle tepki gösterdi.

EZGİ MOLA'YA HAPİS İSTEMİ!

Ünlü oyuncu hakkında Batman'ın Beşiri ilçesinde intihar ederek hayatını kaybeden İpek Er'in, intihardan önce bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı.

Mola hakkında 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'Hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. 38 yaşındaki oyuncuya sosyal medya üzerinden destek yağmıştı.

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