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İstanbul'da iki kadına darp iddiası: Gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Şişli Teşvikiye'de park içerisinde tartıştığı iki kadını darp ettiği iddia edilen E.Ç., gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Şişli'de iki kadına darp iddiası! - Haberler
Şişli'de iki kadına darp iddiası!
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DHA

Şişli Teşvikiye'de park içerisinde tartıştığı iki kadını darp ettiği iddia edilen E.Ç., gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"06.06.2021 günü İlimiz Şişli ilçesi Teşvikiye Mahallesinde bulunan bir park içerisinde meydana gelen ve bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan 'Kasten Yaralama Tehdit' konusu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmalarda; olay günü mağdur N.N.A. (31) ve Y.F. (29) isimli şahısların saat 18.15 sıralarında parkta oturdukları ve bir sokak kedisi ile ilgilendikleri sırada yanlarına gelen E.Ç. (26) isimli şahıs tarafından 'Kediye dokunamazsınız, burası kedi parkı, sizin burada yeriniz yok' şeklinde söylemlerine maruz kaldıkları ve devamında şüpheli şahsın elindeki şişe ile Y.F. isimli şahsın yüzüne vurduğu belirlenmiş, E.Ç. isimli şüpheli şahıs olay yerinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan ve 07.06.2021 'Kasten Yaralama-Tehdit' suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştır."

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