Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMagazinEzgi Mola: İnşallah öyle sallanarak ölürsün - Magazin haberleri Instagram

Ezgi Mola: İnşallah öyle sallanarak ölürsün

Oyuncu Ezgi Mola, sosyal medyada kısa sürede yayılan köpeğe şiddet görüntüleri üzerine tepkisini göstermeden duramadı. Mola, köpeğine şiddet uygulayan kadın için son derece sert ifadelerde bulundu

Ezgi Mola

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlülerden olan  Ezgi Mola son olarak Instagram'da paylaşılan köpeğe şiddet görüntüleri hakkında tepkisini gösterdi.

Bir kadının tasmasından tutarak havaya kaldırdığı köpeğini balkonun iç duvarlarına vura vura bayılttığı görüntülere dair bir fotoğrafı hesabından paylaşan Mola bu karenin üzerine şu satırları yazdı:

“Arkadaşlar bu kadını tanıyan varsa, inşallah öyle sallanarak ölmesini dilediğimi söyler misiniz kendisine! Ya da illa ki kulağına gider bedduam, bence sen bu kadar kötüysen ne olur, kendini yok et, biz beddua etmeyelim ya!”

 

KÖPEĞİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ PAYLAŞIM YAPTI

Ezgi Mola, olayın takipçisini olduğunu Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı yeni bir paylaşımla gösterdi ve yaşanan bu trajedinin yurt dışında olduğunu söyledikten sonra köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunun müjdesini verdi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ünlülerin anneleri
MAGAZİNAnnesinin kızı
Işın Karaca-Tuğrul Odabaş çiftinin boşanmasında büyü iddiası - Magazin haberleri
MAGAZİNBoşanmada 'büyü' iddiası
Mehmet Yüzüak hastaneye kaldırıldı - Magazin haberleri
MAGAZİNÜnlü söz yazarı hastaneye kaldırıldı
Burcu Kara'nın oğlu Ali'nin 10 günlük hali şaşırttı
MAGAZİNOğlunun 10 günlük hali şaşırttı
Son dakika! Tiyatro sanatçısı Özdemir Nutku, hayatını kaybetti
MAGAZİNSanat dünyasının acı kaybı
Kuzey Yıldızı'nın Sefer'i Toygan Avanoğlu'ndan isyan - Magazin haberleri
MAGAZİNKuzey Yıldızı'nın Sefer'inden isyan
Müjde Ar: Ben 'Deli Aysel’in kızıyım - Magazin haberleri
MAGAZİN"Ben 'Deli Aysel’in kızıyım"
Sevgili Geçmiş konusu, oyuncuları ve nerede çekiliyor?
MAGAZİNSevgili Geçmiş konusu ve oyuncuları
Zalim İstanbul 18. bölüm fragmanları yayınlandı! Nedim'in dönüşü köşkteki herkesi korkutuyor!
MAGAZİNZalim İstanbul 18. bölüm fragmanları
Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik ayrıldı mı? Ahmet Kural'dan açıklama geldi - Magazin haberleri
MAGAZİNAhmet Kural'dan ayrılık açıklaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X