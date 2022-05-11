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Haberler Magazin "Ezgi Mola'ya taciz" davasında yeni gelişme
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Ezgi Mola'yı taciz eden şüphelinin 8 yıl 3 aya kadar hapsi istendi

Oyuncu Ezgi Mola'nın, 2015 yılında bir reklam afişinde birlikte fotoğraflarının bulunduğu şüpheli Kemal K.'nin kendisini takip edip tehdit ve tacize maruz bıraktığı iddiasıyla şikâyetçi olması üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Kemal K. hakkında "Cinsel taciz", "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "Tehdit" suçlarından toplam 8 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

"Ezgi Mola'ya taciz" davasında yeni gelişme
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DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ezgi Mola'nın emniyete yaptığı şikayete göre 2015 yılında bir firmanın reklam çekimlerinde şüpheli Kemal K.'nin reklam afişinde arkasında duran doktor rolünde olduğunu, şüpheliyle hiçbir zaman yan yana gelmediklerini, ayrı zamanlarda çekilen fotoğrafların birleştirildiğini belirttiği anlatıldı. 21 Aralık 2020 tarihinde şüphelinin Ezgi Mola'yı takip ettiği, şüphelinin "Seninle konuşmam lazım. Seni görmem lazım" deyip parmağını sallayarak "İşimi yapmama engel oluyorsun. Seni çok kötü yapacağım haberin olsun" diyerek tehditte bulunduğu ifade edildi. Ezgi Mola, şüpheli Kemal K.'nin kendisine Instagram üzerinden de 2020 yılından bu yana rahatsız edici mesajlar göndererek cinsel tacizde bulunduğu ifade ettiği iddianamede yer aldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şüpheli Kemal K.'nin ifadesinde Ezgi Mola'yı takip etmediğini, sadece konuşmak istediğini, Mola'nın korkup kaçmak istediği ve kendisini yanlış anladığını, Instagram hesabının ve mesajların ise kendisine ait olduğunu belirterek suçlamaları reddettiği belirtildi.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

İddianamede, şüpheli Kemal K.'nin Ezgi Mola'ya mesaj göndererek "Bekleyecek gücüm kalmadı. Artık seni görmek istiyorum. Birtanesin sen, hatalıysam özür dilerim. İnsan sevdiğine kızabiliyor işte. Beni anla lütfen. İnan boğulduk artık net bir iletişim kuralım rica ediyorum. Orada yanında olmayı çok isterdim. Daha önce de mesaj atmıştım görmediniz sanırım. Çok özledim seni. Yanında olmayı istiyorum artık" şeklinde mesajlar göndererek huzur ve sükununu bozduğu belirtildi. İddianamede mesaj dökümlerine göre ve dolaylı ikrarı dikkate alınarak şüpheli Kemal K. hakkında "Cinsel taciz", "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" ve "Tehdit" suçlarından toplam 1 yıl 2 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapsi talep edildi. Şüpheli, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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