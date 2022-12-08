"F-16 meselesinde kilit Menendez" 0:00 / 0:00

ABD'nin 2023 savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının son halinden, Türkiye’nin F-16 alımını sınırlandırmak üzere konulan, ABD çıkarlarıyla ters düşmeme ve Yunanistan hava sahasını ihlal etmeme şartları çıkarıldı. Maddelerin çıkarılmasının konunun sadece bir kısmı olduğunu belirten Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar haberturk.com'a bu gelişmenin ne anlama geldiğini ve süreci nasıl etkileyeceğini değerlendirdi.

F-16 ŞARTLARININ KALDIRILMASI SÜRECİ NASIL ETKİLER?

Maddelerin çıkarılmasında; Ankara'nın tepkileri, bazı diplomatik çabalar ile bazı Kongre üyelerinden Türkiye'ye gelen desteklerin etkili olduğuna dikkat çeken Çınar "ABD Başkanı Biden onayladıktan sonra gelecek yılki savunma bütçesinde Türkiye aleyhine hiçbir maddenin olmayacağını söyleyebiliriz" dedi. Çınar süreci "Şu anda Ankara ile Washington DC F-16'ların teknik müzakerelerini bitirmek üzereler. Yıl sonunda veya gelecek yılın başında Biden yönetiminin Kongreye, bu satışın tebligatını resmi olarak bildirilmesi gerekiyor ve eğer bir üye itiraz ederse satış duruyor" şeklinde ifade etti.

"F-16 MESELESİNDE KİLİT MENENDEZ"

Konunun ABD'de partiler üstü bir başlık olarak ele alındığını belirten Ali Çınar "Maalesef Türkiye ile ilgili sıkıntıları olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez Türkiye'ye F-16 verilmesiyle ilgili iki gün önce yine bir açıklama yaptı ve 'karşıyım ve itiraz edeceğim' dedi. Burada kilit Menendez" dedi. F-16 meselesinin önümüzdeki yıl da ikili ilişkilerde en önemli gündem maddelerinden biri olacağını söyleyen Çınar "F-16 konusunun gelecek sene de çözülme ihtimali zor görünüyor ve eğer çözülmezse bu Türkiye'yi başka alternatiflere itecek. Bu da tabii iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni sıkıntılara neden olacaktır" şeklinde konuştu.

"ASIL SORU BIDEN'IN NE KADAR SAMİMİ OLDUĞU"

F-16 konusunun Türk Amerikan savunma ortaklığını da etkilediğine dikkat çeken Ali Çınar "Zaten ABD sembolik de olsa Türkiye'ye S-400 dolayısıyla bazı yaptırımlar uyguluyor. Bu sorunun devam etmesi Türk Amerikan ilişkilerinde güven sorununu da artıracaktır" dedi. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar "Pentagon'un, Dışişleri Bakanlığı'nın, Biden yönetiminin Senatör Bob Menendez ve Dış İlişkiler Komite üyelerine 'Türkiye önemli bir müttefik, biz destekliyoruz' şeklinde yeşil ışık yaktıkları biliniyor. Burada asıl soru, Biden'ın ne kadar samimi olduğu ve kredisini kongre üyelerini ikna etmek için kullanıp kullanmayacağı" şeklinde konuştu.