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        F1'de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Verstappen kazandı

        Son şampiyon Max Verstappen, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sini de kazandı. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Hollandalı pilot baştan sona önde olduğu yarışta rahat bir galibiyet aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 20:13 Güncelleme: 02.03.2024 - 20:13
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        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn Grand Prix'sini, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

        Sakhir bölgesinde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde düzenlenen 2024 sezonunun ilk mücadelesi, 57 tur üzerinden yapıldı.

        Yarışa "pole" pozisyonunda başlayan son üç yılın şampiyonu Verstappen, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 1 saat 31 dakika 44.742 saniyelik derecesiyle birinci sırada bitirerek, sezonun ilk yarışından zaferle ayrıldı.

        Meksikalı Sergio Perez, takım arkadaşının 22.457 saniye arkasında ikinci, Ferrari'den İspanyol Carlos Sainz ise liderin 25.110 saniye gerisinde üçüncü oldu.

        Sezonun ikinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'si, 9 Mart'ta düzenlenecek.

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        Bahreyn Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

        PİLOTLAR

        1. Max Verstappen (Hollanda): 26 puan

        2. Sergio Perez (Meksika): 18

        3. Carlos Sainz (İspanya): 15

        4. Charles Leclerc (Monako): 12

        5. George Russell (Büyük Britanya): 10

        TAKIMLAR

        1. Red Bull: 44

        2. Ferrari: 27

        3. Mercedes: 16

        4. McLaren: 12

        5. Aston Martin: 3

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