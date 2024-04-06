F1 Japonya Grand Prixsi'nde pole pozisyonu Verstappen'in oldu Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı olan Japonya Grand Prix'sinde sırama turları gerçekleşti. 5,8 kilometre uzunluğundaki pistte pole pozisyonunu 1.28.197'lik derece elde eden Max Verstappen oldu. Red Bull'un diğer pilotu Sergio Perez ise ikinci sırayı elde etti

Anadolu Ajansı Giriş: 06.04.2024 - 12:03 Güncelleme: 06.04.2024 - 12:03 facebook

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