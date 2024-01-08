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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 F1 takımı Williams, 2030'a kadar Mercedes'in güç ünitelerini kullanacak - Motor Sporları Haberleri

        F1 takımı Williams, 2030'a kadar Mercedes'in güç ünitelerini kullanacak

        F1 takımı Williams, 2030'a kadar Mercedes-Benz'in sağlayacağı güç ünitelerini kullanmaya devam edeceğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 22:31 Güncelleme: 08.01.2024 - 22:31
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        Williams'tan Mercedes açıklaması!
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        Formula 1 ekiplerinden Williams, 2030'a kadar Mercedes-Benz'in sağlayacağı güç ünitelerini kullanmaya devam edeceğini açıkladı.

        Takımlar tarafından yapılan açıklamada, taraflar arasındaki anlaşmanın uzatıldığı ve Williams'ın 2026-2030 döneminde de Mercedes'in güç ünitelerini kullanmayı sürdüreceği belirtildi.

        Turbo-hibrit döneminin başladığı 2014'te Williams'a motor tedarik etmeye başlayan Mercedes ile yapılan yeni anlaşma, ortaklığın 2026'daki teknik düzenlemeleri kapsayacak şekilde genişletilmesi anlamına gelecek.

        F1'in gelecekteki güç üniteleri, genel tüketimi azaltacak şekilde yalnızca yüzde yüz sürdürülebilir yakıt kullanacak ve elektrik sistemleri de daha yüksek performans elde edecek şekilde geliştirilecek.

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