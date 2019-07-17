Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? Şeklindeki sorular sosyal medya kullanıcılar tarafından şu an merak konusu oldu. Erişim sıkıntısı yaşanılan Facebook'a akış yenilenmiyor.

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ 2019

Fcebook çöktü mü? soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Facebook'a girdiğinizde üst tarafta Akış yenilenmiyor mesajı görülüyor. Edinilen bilgilere göre dünya genelinde Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor.

FACEBOOK, WHATSAPP, INSTAGRAM NEDEN AÇILMIYOR?

Mark Zuckerberg'in yönettiği Facebook, Whatsapp, İnstagram'da yaşanılan sık sık çökme problemi kullanıcıları da isyan ettirmiş durumda. Edinilen bilgilere göre dünya genelinde üç sosyal medya uygulamasına erişim problemi yaşanılıyor.