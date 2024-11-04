Facebook Hesap Silme: Facebook Hesabı Silme Ve Kalıcı Kapatma Nasıl Yapılır?

Dondurma işleminin yanı sıra kalıcı silme hesabı yapmayı planlayan kişiler, telefon ve bilgisayar gibi cihazları kullanarak hesaplarını kapatabilir. Bu konudaki detayları öğrendikten sonra işlemi yapmak oldukça kolaydır. Yazının devamında tüm detayları bulabilirsiniz…

FACEBOOK HESAP SİLME

Facebook hesap silme son dönemlerin en çok konuşulan konularından biri hâline geldi. Facebook, son yıllarda kullanıcı sayısını çok fazla kaybetmeye başladı. Ayrıca veri ihlali gibi konular da kullanıcıların bu işlemi araştırmasına neden oldu. Diğer rakip sosyal medya uygulamalarının ortaya çıkması ve insanların bunlara daha fazla talep göstermesi, kullanıcıların hesaplarını dondurmak istemesine neden oldu.

Facebook hesabınızı sildiğinizde yeniden etkileştirme şansınız olmaz. Gönderileriniz, fotoğraflarınız ve videolarınız, tıpkı profiliniz gibi tamamen silinir. Geri getirmek isteğinizde bu mümkün olmaz. Bunun yanı sıra Spotify ve Pinterest benzeri uygulamalar, önceki Facebook hesabınıza bağlıysa bunlara giriş yaparken artık Facebook hesabınızı kullanamazsınız. Ek olarak Facebook hesap kapatma işlemi yaptığınızda arkadaşlarınıza gönderdiğiniz mesajlar sizde görünmese de karşıdaki kişilerin mesaj kutusunda kalır.

Peki Facebook'u silince Messenger da silinir mi? Burada kasıt, uygulamayı silmek ise Facebook’un silinmesine rağmen Messenger uygulaması kullanılmaya devam edilebilir. Ancak Facebook hesabı kalıcı olarak silinirse Messenger uygulaması da kullanılamaz. Çünkü Messenger, Facebook hesaplarıyla ilişkilidir ve hesap silinirse uygulamaya erişim de kesilir. Bu noktada önceden yaptığınız sohbetlerin yedekleri de silinmiş olur.

Messenger uygulamasını silmeyi düşünüyorsanız bunun için telefonun ayarlar kısmından manuel temizleme yapmanız gerekir. Böylece verileriniz ve sohbet geçmişiniz de silinecektir. Şayet Messenger uygulamasını kalıcı silmek istediğiniz hesaptan bağımsız şekilde kaldırmayı istiyorsanız bunun için uygulamayı telefonunuza indirerek işe başlayabilirsiniz. Sonrasında e- posta adresiniz ve telefon numaranızı kullanarak bir hesap oluşturabilirsiniz. Bu, Facebook hesabınızla bağlantılı olmayan bir Messenger hesabı olur.