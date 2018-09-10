Facebook’un iş ilanları sayfası Facebook Jobs, nihayet Türkiye’de de kullanıma açıldı. Sosyal ağın yurtdışında faaliyet gösteren yeni bir özelliği olan Facebook Jobs, “İş Fırsatları” adı altında Türkiye’deki kullanıcılara da sunuldu. Şirketler, Facebook’un İş Fırsatları alanı altında iş ilanlarını yayınlayabiliyor.

İş ilanlarının konum, iş türü ve sektör belirtilerek aranabildiği yeni özellik sayesinde kullanıcılar, ayrıca İş Fırsat’ları sayfasına abone olarak, yeni iş ilanları hakkında Facebook üzerinden bildirim alabiliyor.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre Facebook İş Fırsatlar’ında tam zamanlı işlerin yanı sıra yarı zamanlı, staj, gönüllü ve sözleşmeli işler de listeleniyor. Kullanıcılar "konum" seçeneğinden bulundukları konuma uzaklığına göre de iş araması yapabiliyor.

‘ŞİMDİ BAŞVUR’ SEÇENEĞİ SUNUYOR

Kullanıcılar, sitede listelenen işlere yine Facebook sayfalarından çıkmadan, “Şimdi Başvur” seçeneğine tıklayarak ilgilendikleri işlere başvuru yapabiliyor. Bu anlık başvuru seçeneğine tıklanıldığında, kullanıcıların ayrıca bir başvuru formu doldurmaları veya özgeçmiş (CV) oluşturmaları da gerekmiyor.

QR KOD İLE PAYLAŞIM

Platform, kullanıcının Facebook profilindeki “Hakkında” kısmında yer alan bilgilerle başvuru yapılmasına olanak sağlıyor. Facebook kullanıcıları “İş Fırsatları”nda yer alan iş ilanlarını QR kod ile de paylaşabiliyor.

Sosyal ağın geçen yıl ABD’de kullanıma sunduğu “İş Fırsatları” 2018 yılının mart ayında 40’dan fazla ülkede hizmete açılmıştı. Dünyada 2.2 milyar aşkın aylık aktif kullanıcısı olan Facebook’ta Türkiye 51 milyonluk hesap sayısı ise sosyal ağın en fazla kullanıcısı olan ülkeler arasında 9. sırada bulunuyor.



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