Sosyal ağ Facebook, Kadir Has Üniversitesi ve Habitat Derneği (Habitat) işbirliğiyle Türkiye'deki gazeteciler ve gazetecilik öğrencileri için sosyal platformlarda hikaye anlatımına odaklanan bir eğitim programı başlattı.

Programın ilk ayağı kapsamında, 21-22 Ekim tarihlerinde Facebook'un İstanbul'daki topluluk merkezi Facebook İstasyon'da 12 gönüllüye eğitim verildi.

Programın ikinci ayağında, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü ve Habitat ağındaki bu gönüllüler Türkiye'deki gazetecilere ve gazetecilik öğrencilerine Facebook ve Instagram'da hikaye anlatımı konusunda eğitim verecek.

Facebook, eğitim programı ile önümüzdeki 12 ay içinde Türkiye’de 1000’den fazla gazeteciye ulaşmayı hedefliyor.

HİKÂYE ANLATIMINA ODAKLANACAK

İki günlük gazeteci eğitimleri, Facebook ve Instagram'da hedef kitle oluşturmaya ve Facebook Live, Facebook Watch, Instagram Hikayeler ve IGTV gibi Facebook ve Instagram özelliklerini kullanarak video aracılığıyla hikaye anlatımına odaklanan oturumları içerecek.

Buna ek olarak, eğitim programı yanlış bilgilendirme, doğruluk kontrolü ve telif hakları ile nefret söyleminin yasal yönleri konularında araçlar ve bilgiler sunacak. Tüm gazetecilere ve gazetecilik öğrencilerine açık olan Facebook Gazetecilik Projesi kapsamındaki eğitimler ücretsiz olacak.

'DİJİTAL YETENEKLER ARTIRILMALI'

İlk eğitimlerini vermek üzere eğitmenlerle bir araya gelen Facebook Medya Ortaklıkları Departman Yöneticisi Eren Sağır, şunları söyledi:

“Sosyal medya araçları, önemli haberleri paylaşma konusunda dünya genelinde gittikçe artan bir öneme sahip. Biz de dünyanın belki de en büyük haber alma platformlarından biri olarak, yanlış bilgilerle savaşmayı, haber okuryazarlığını desteklemeyi, yeni girişimlere yatırım yapmayı ve platformumuzdaki gazeteciliği iyileştirmeyi önemsiyoruz. Umuyoruz ki, bu program ülkemizdeki gazetecilerin platformlarımızda yüksek kaliteli habercilik yapmalarına ve bu alanda iş bulabilmelerine yardımcı olacak.”

Türkiye’deki gazetecilerin dijital platformlardaki yeteneklerini geliştirmenin önemine değinen Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eylem Yanardağoğlu ise “Dijitalleşme ile birlikte, Türkiye’de sosyal medya platformları en çok başvurulan haber alma mekanizmalarından biri haline geldi. Gazetecilerin ve geleceğin iletişimcilerinin yeni medyanın olanaklarını en doğru şekilde kullanmaları gerekiyor” dedi.

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır da geleneksel medya çalışanlarının ve gazetecilik öğrencilerinin yeni medyanın şekillendirdiği dünyaya uyum sağlayabilmelerinin önemine dikkat çekti.

Hazır, “Facebook Dijital Gazetecilik Projesi ile beklediğimiz en önemli çıktı; gazetecilik öğrencilerinin yeni medya içerisinde istihdam edilebilir yetkinliklerle donatılması ve gazeteciler açışından hali hazırda çalıştıkları kurum veya kendi girişimlerini başarıya ulaştırmak için ihtiyaç duydukları bilgiye erişmeleridir” diye konuştu.