Facebook ve WhatsApp yarın savunma verecek

Rekabet Kurumu, Meta Platforms Inc. (Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (Facebook Ireland Limited) , WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısının yarın yapılacağını belirtti.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Meta Platforms Inc. (Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (Facebook Ireland Limited) , WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 11 Ekim 2022 (Yarın) tarihinde yapılacak.

Meta Platforms Inc. (eski unvanı Facebook Inc.), Meta Platforms Ireland Limited (eski unvanı Facebook Ireland Limited), WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturmada sözlü savunma toplantısı, 11 Ekim 2022 (Yarın) tarihinde saat 10.30’da yapılacak.

Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebileceklerdir. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekmektedir."