Anadolu Otoyolu'nda faciadan dönüldü! Kopan kayalar zincirleme kazaya neden oldu
Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde dağ yamacından kopan kayaların TIR'a çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi
Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde İstanbul istikametinde seyreden TIR'a, Düzce-Bolu il sınırında dağ yamacından kopan kayalar isabet etti.
Kontrolden çıkan TIR, aynı yöndeki iki otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Yaralanın olmadığı kazada ekipler, yolu trafiğe kapattı, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Temizleme ve araçların kaldırılması çalışmalarının başlatıldığı yolda ulaşım, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.