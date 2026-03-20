Faciayı hissetti! Samsun'da direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför ölmeden önce aracı yol kenarına çekti
Samsun'da seyir halindeki yolcu otobüsünün şoförü kalp krizi geçirdi. Aracı sağa çekip muavinin de müdahalesiyle otobüs güvenli şekilde durdurulurken, yolcular büyük bir tehlikeden kurtuldu. Hastaneye kaldırılan şoför Ramazan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otobüsün seferine ise başka bir şoförle devam edildi
SEYİR HALİNDE KRİZ GEÇİRDİ
İHA'daki habere göre olay; dün akşam saat 21.30 sıralarında Samsun’un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara-Artvin seferini yapan Ramazan Yılmaz (53) idaresindeki yolcu otobüsü seyir halindeyken şoför kalp krizi geçirdi.
KRİZİ ANLAYINCA ARACI SAĞA ÇEKTİ
Kalp krizi geçireceğini anlayan otobüs şoförü Ramazan Yılmaz aracı yavaşlatarak sağa çekip faciayı önledi.
MUAVİN EL FRENİNİ ÇEKTİ
Bu sırada olayı fark eden muavin el frenini çekip otobüsü güvenli bir şekilde durdurdu.
YOLCULARI BÜYÜK BİR TEHLİKEDEN KURTARDI
Otobüs şoförü yolcuları büyük bir tehlikeden kurtarırken, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ramazan Yılmaz’a müdahale edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ambulansta duran kalbi çalıştırılan Ramazan Yılmaz, özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ramazan Yılmaz’ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.
BAŞKA BİR ŞOFÖR DEVAM ETTİ
Otobüs ise diğer şoför tarafından seferine devam ettiği öğrenildi.