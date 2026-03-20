Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Faciayı hissetti! Samsun'da direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför ölmeden önce aracı yol kenarına çekti | Son dakika haberleri

        Faciayı hissetti! Samsun'da direksiyon başında kalp krizi geçiren şoför ölmeden önce aracı yol kenarına çekti

        Samsun'da seyir halindeki yolcu otobüsünün şoförü kalp krizi geçirdi. Aracı sağa çekip muavinin de müdahalesiyle otobüs güvenli şekilde durdurulurken, yolcular büyük bir tehlikeden kurtuldu. Hastaneye kaldırılan şoför Ramazan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otobüsün seferine ise başka bir şoförle devam edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 17:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ölmeden önce yolcuları kurtardı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun’da seyir halindeyken kalp krizi geçiren yolcu otobüsü şoförü, aracı yol kenarına çekerek muhtemel bir faciayı önledi ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        SEYİR HALİNDE KRİZ GEÇİRDİ

        İHA'daki habere göre olay; dün akşam saat 21.30 sıralarında Samsun’un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara-Artvin seferini yapan Ramazan Yılmaz (53) idaresindeki yolcu otobüsü seyir halindeyken şoför kalp krizi geçirdi.

        KRİZİ ANLAYINCA ARACI SAĞA ÇEKTİ

        Kalp krizi geçireceğini anlayan otobüs şoförü Ramazan Yılmaz aracı yavaşlatarak sağa çekip faciayı önledi.

        MUAVİN EL FRENİNİ ÇEKTİ

        Bu sırada olayı fark eden muavin el frenini çekip otobüsü güvenli bir şekilde durdurdu.

        YOLCULARI BÜYÜK BİR TEHLİKEDEN KURTARDI

        Otobüs şoförü yolcuları büyük bir tehlikeden kurtarırken, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ramazan Yılmaz’a müdahale edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ambulansta duran kalbi çalıştırılan Ramazan Yılmaz, özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ramazan Yılmaz’ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na gönderildi.

        BAŞKA BİR ŞOFÖR DEVAM ETTİ

        Otobüs ise diğer şoför tarafından seferine devam ettiği öğrenildi.

        #Samsun
        #Son dakika haberler
