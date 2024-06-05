Fahiye Evcen: "Hayatımın en anlamlı doğum günlerinden"
38 yaşındaki ünlü oyuncu Fahiye Evcen'den, doğum günü günü paylaşımı. "Hayatımın en anlamlı doğum günlerinden"
Geçtiğimiz gün 38 yaşına giren oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından kendisi, eşi Burak Özçivit, oğulları; Karan ve Kerem'in minyatürlerinin olduğu bir pasta etrafından ailecek verdikleri pozla yaş gününü kutladı.
Fahriye Evcen, paylaştığı bu fotoğrafa; "Hayatımın en anlamlı doğum günlerinden biriydi. Tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, ve çok kalabalık ailem, hepinize güzel dilekleriniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram