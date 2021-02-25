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Fahrettin Altun: Bütün dertleri PKK'ya propaganda desteği sağlamak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gara'da şehit edilen 13 kişi üzerine gelen eleştirilere Twitter hesabından cevap verdi. Altun yaptığı açıklamada "Bütün dertleri PKK´ya propaganda desteği sağlamak" dedi

Fahrettin Altun: Bütün dertleri PKK'ya propaganda desteği sağlamak
Altun: Bütün dertleri PKK'ya propaganda desteği sağlamak
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DHA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı üzerinden gelen eleştirilere cevap verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Altun, "Gara'daki şehitlerimiz için önce devletimizi suçladılar. Biz bu canice katliamı PKK'nın işlediğini ispat edince bu kez 'kimin öldürdüğünün önemi yok' demeye başladılar. Bütün dertleri PKK'ya propaganda desteği sağlamak. Beyhude uğraşıyorlar, durmayacağız, terörü bitireceğiz!" ifadelerini kaydetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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