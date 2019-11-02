İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bazı ABD Kongresi üyelerinin terörist elebaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin’i ülkeye davet etmelerine ilişkin twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Altun paylaşımında şu sözlere yer verdi:

Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir teröristtir.

Sadece bu da değil, kendisi aynı zamanda PKK ile YPG arasındaki ayrımın aslında ne kadar yüzeysel olduğunun canlı bir kanıtıdır.

Ferhat Abdi Şahin’i davet edenler, ABD-Türkiye ilişkilerine zarar vermelerinin yanı sıra, ABD yasalarına göre de suç işlemektedirler.

Ferhat Abdi Şahin’i Washington’a davet ederek onu meşrulaştırmaya çalışanları Türk halkı hiçbir zaman unutmayacaktır.

NATO müttefikimizin bir terörist elebaşını yüceltme çabaları yıllar boyunca hatırlanacaktır.

Arkasında kim olursa olsun terörle mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bir terörist birileri tarafından kahraman olarak kabul edildiği müddetçe teröre karşı mücadele başarılı olamaz.

Amerika’nın bu terör örgütüne verdiği destek, kendi tarihine kara bir leke olarak geçecek ve tam bir dış politika fiyaskosu dersi olarak anlatılacaktır.

ABD Kongresi, bu daveti bir daha gözden geçirmeli ve PKK terörü kurbanlarının ailelerinden özür dilemelidir.