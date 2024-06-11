Fahriye Evcen - Burak Özçivit çiftinin Bebek turu 4 Haziran'da eşi Burak Özçivit, çocukları Karan ve Kerem ile 38'inci yaşını kutlayan Fahriye Evcen, "Benim için en anlamlı gün" demişti. Eşiyle Bebek'te görüntülenen Evcen, bunun üzerine; "Ailemle beraberdik, her şey çok güzeldi" ifadelerini kullandı

Habertürk Giriş: 11.06.2024 - 07:44 Güncelleme: 11.06.2024 - 08:10 facebook

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