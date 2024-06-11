Fahriye Evcen - Burak Özçivit çiftinin Bebek turu
4 Haziran'da eşi Burak Özçivit, çocukları Karan ve Kerem ile 38'inci yaşını kutlayan Fahriye Evcen, "Benim için en anlamlı gün" demişti. Eşiyle Bebek'te görüntülenen Evcen, bunun üzerine; "Ailemle beraberdik, her şey çok güzeldi" ifadelerini kullandı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Bebek trafiğinde otomobillerinin içerisinde objektiflere yansıdı.
"HER ŞEY ÇOK GÜZELDİ"
Geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte 38'inci yaş gününü kutlayan Fahriye Evcen, "Benim için en anlamlı gün" ifadelerini kullanmıştı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Evcen; "Ailemle beraberdik, her şey çok güzeldi" dedi.
"İNŞALLAH"
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Fahriye Evcen ayrıca, "Ekranlara dönecek misiniz?" şeklindeki soruya "İnşallah olacak" yanıtını verdi.
Öte yandan Burak Özçivit'in Hindistan'daki bir projede yer alacağı yönündeki iddiaların sorulması üzerine ünlü oyuncu, "Tam öyle bir şey demedim ama inşallah" ifadelerini kullandı. Ayrıca Burak Özçivit'in kolundaki saatin de yaklaşık 2 milyon TL olduğu konuşuluyor.