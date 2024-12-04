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        Haberler Magazin Fahriye Evcen'in, Moskova paylaşımları - Magazin haberleri

        Fahriye Evcen'in, Moskova paylaşımları

        Fahriye Evcen, Rusya'nın başkenti Moskova'dan paylaşımlar yaptı. Evcen, yaptığı bu paylaşımlarında, eşi Burak Özçivit ile çekildiği fotoğrafa da yer verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 22:30 Güncelleme: 04.12.2024 - 22:30
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        Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde Fransa'nın Strasbourg kentine gitmişti.

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        Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, şimdi de Rusya'nın başkenti Moskova'dan art arda fotoğraflar paylaştı.

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        Fahriye Evcen, yaklaşık 20 fotoğraf paylaştığı serinin sonuncusunda eşi Burak Özçivit'e yer verdi. Paylaşımına; "Sonuncusu için bir kırmızı kalp bırakıyorum" notunu düştü.

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        Burak özçivit ise; "Bende şuraya bir mavi kalp bırakıyorum" şeklinde karşılık verdi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Fahriye Evcen
        #Burak Özçivit
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