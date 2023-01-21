Fahriye Evcen: Kerem, Karan'a çok benziyor

"KARAN KARDEŞİNİ GÖRÜNCE MUTLU OLDU"

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Fahriye Evcen, hastaneden taburcu oldu. Çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtlayan Fahriye Evcen, "Her şey çok iyi geçti. Benim de bebeğin de sağlığı gayet iyi. Karan'a çok benziyor. O da kardeşini görünce çok mutlu oldu" dedi.

İkinci kez babalık heyecanı yaşayan Burak Özçivit ise, "İlk doğumda Fahriye'yi yalnız bırakmamıştım, ikincisinde de doğuma girdim" ifadelerini kullandı.