        Faizsiz kredi veren bankalar 2026: Hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor?

        Faizsiz kredi veren bankalar 2026: Hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor?

        Mart ayında faizsiz kredi veren bankalar merak ediliyor. Birçok banka, mobil uygulaması üzerinden ilk kez müşteri olanlara özel 90.000 TL'ye kadar uzanan limitlerle faizsiz veya düşük faizli nakit imkânı sunuyor. Peki hangi banka ne kadar faizle kredi veriyor?

        Giriş: 06.03.2026 - 14:04
        Bankalar müşteri kazanmak için faizsiz kredi imkanı sunmaya devam ediyor. Bankalar yeni müşterilere özel sıfır faizli kampanyalarının yanı sıra, vatandaşların nakit ihtiyacını karşılamaları için 6 veya 12 ay vadeli düşük faizli kredi imkanı da sunuyor. İşte, faizsiz kredi veren bankalar

        2

        GARANTİ BANKASI

        Faiz Oranı: %0

        Tutar: 75.000 TL

        3 ay vadeli 50.000 TL'ye varan faizsiz kredi!

        3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli avans hesap!

        3

        QNB

        Faiz Oranı: %0

        Tutar: 85.000 TL

        3 ay vadeli, 60.000 TL ihtiyaç kredisi!

        3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans!

        4

        AKBANK

        Faiz Oranı: %0.99 (Faizsiz)

        Toplam: 100.000 TL

        Mobilden Akbanklı olanlara özel %0,99 faizli, 12 ay vadeli 100.000 TL kredi fırsatı!

        5

        DENİZBANK

        Faiz Oranı: %0

        Tutar: 90.000 TL

        3 ay vadeli, 65.000 TL'ye varan kredi!

        3 ay vadeli, 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans!

        6

        TEB

        Faiz Oranı: %3,80

        Aylık taksit: 5.622,20 TL

        Toplam ödeme: 67.753,90 TL

