Bankalar, faizsiz kredi kampanyalarına devam ediyor. Bu kapsamda, 7 farklı banka, ilk defa hesap açan müşterilerine özel olarak 50 bin TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi ya da taksitli nakit avans desteği sunuyor. Kampanyalar kapsamında belirlenen geri ödeme süresi ise en fazla 6 ay olarak uygulanıyor. İşte, 2025 yılı itibarıyla faizsiz kredi imkânı sağlayan bankalar...