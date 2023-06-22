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Haberler Yemek Yapma Falafel Tarifi: Evde Falafel Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
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Falafel tarifi: Evde falafel nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Falafel diğer adıyla da bilinen Lübnan köftesi çok eski yemeklerden biri olsa da ülkemizde daha yeni yeni yaygınlaşmaya başlamıştır. Falafel içerisinde kullanılan nohut sebebiyle nohut köftesi olarak da adlandırılır. Falafel tarifi zor gibi gözüken fakat yapımı son derece kolay bir tariftir. Gelin, evde Falafel nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir birlikte bakalım.

Falafel Tarifi: Evde Falafel Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
HABERTURK.COM

Falafel nerenin yemeği sorularını sıklıkla duymaktayız. Ortadoğu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Falafelin asıl ortaya çıktığı ülke Lübnan’dır. Falafel yapımı meşakkatli gibi gözükse de malzemeleri her evde bulunan ürünlerden oluşur ve yapımı oldukça kolaydır. Doyurucu bir lezzet olan Falafel nohut, kuru baharatlar ve yeşillikten lezzetini alır. Falafel yapımının en önemli püf noktası nohutları bir gece önceden suda bekletmekten geçer. Eğer çıtır kaplamalı bir Falafel istiyorsanız derin bir yağda kızartarak Falafellerinizi pişirebilirsiniz. Aynı zamanda yağlı kâğıt serdiğiniz fırın tepsisinde de pişirme yaparak daha sağlıklı bir lezzete kavuşursunuz.

Falafel köftesi vejetaryen ve veganların afiyetle yiyebilecekleri lezzetler arasında yer alır. İki yaşam biçimini de uygun içeriğiyle Falafel sağlıklı beslenmeye dikkat edenler için muhteşem bir lezzet. Falafel köftesi yaptığınızda birçok şekilde servis edebilirsiniz. Yoğurt sosundan farklı olarak Pita ekmeği eşliğinde de servis edebilirsiniz. Aynı şekilde son zamanlarda ülkemizde de çokça tüketilen avokadodan sos yapıp sunumunuza renk katmanız mümkün.

  • Kaç kişilik: 4-5 kişilik
  • Hazırlama süresi: 30 dakika
  • Pişirme süresi: 20 dakika
  • Kalori: 1 porsiyon Falafel 375 kalori

Falafel Malzemeleri

  • 1,5 su bardağı bir gece önceden ıslatılmış nohut (200 ml su bardağı)
  • 2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • ¼ demet maydanoz
  • Arzuya göre 1 çay kaşığı kişniş
  • 2 dal taze yeşil soğan
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

Kızartmak için:

  • 1 su bardağı Ayçiçek yağı

Sosu için:

  • 1 yemek kaşığı tahin
  • 1 su bardağı süzme yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Falafel Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

  • Bir gece önceden suya koyduğunuz 1,5 su bardağı nohutun suyunu iyice süzelim. (Burada en önemli nokta nohutları haşlamamak)
  • Rondonuzun içine nohutları koyalım.
  • Soğanı küp küp doğrayıp sarımsakları temizleyip doğrayın ve ardından robotun içine ilave ederek rondoyu bir kere çalıştıralım.
  • Yıkayıp doğradığımız maydanozları, taze yeşil soğanı ilave ederek rondoda karıştıralım. Malzemeleri çektikten sonra spatula yardımı ile malzemeleri güzelce karıştıralım.
  • Kuru baharatları ve kabartma tozunu da ekleyelim. Tekrar rondoyu çalıştırıp çekelim.
  • Rondoda çekerek hazırladığınız karışımı derin bir kaba aktaralım.
  • Harcın içine 2 kaşık un ekleyerek el yardımı ile yoğuralım.
  • Falafel harcı hazır hale geldiğinde üzerini streç film ile kapatıp 1 saat buzdolabında dinlenmesi için bekletelim.
  • Bu sırada Falafel sosu yapımı işlemine geçebilirsiniz. Süzme yoğurdun içerisine sarımsak, tahin, tuz ve limonu ekleyelim.
  • Süzme yoğurda eklediğiniz diğer malzemelerle yoğurdun iyice özdeşleşmesini sağlamak için güzelce karıştıralım.
  • Hazırlanan sosun üzerini kapatarak buzdolabında bekletelim.
  • Dinlenen Falafel harcını buzdolabından alarak cevizden küçük parçalar olacak şekilde elinizde yuvarlayalım.
  • Falafel köftelerin hepsini yuvarladıktan derin kızartma tenceresi içerisinde iyice kızdırdığınız yağa köfteleri atalım.
  • Köftelerin için iyice pişmesi için orta ateşte kontrollü bir şekilde pişirelim.
  • Falafel köftelerinin dağılmaması için kızartma esnasında çok fazla çevirmemek gerekir.
  • Çıtır çıtır kızaran Falafel köftelerinizi hazırladığınız sos eşliğinde servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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