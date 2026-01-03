Falafel tarifi, evde farklı lezzetler denemek isteyenler için pratik ve keyifli bir seçenek sunuyor. Falafel, Orta Doğu mutfağının en bilinen sokak lezzetlerinden biri olarak kabul ediliyor. Falafel tarifi temel olarak nohut, yeşillik ve baharatlar üzerine kuruluyor. Evde falafel yapmak isteyenler için en önemli nokta, nohutun doğru şekilde hazırlanması oluyor. Hazır nohut yerine kuru nohut kullanımı, falafel köftesinin dokusunu doğrudan etkiliyor. Bu lezzetli köfte, tek başına servis edilebildiği gibi lavaş, pita ekmeği ya da salata ile birlikte de tercih ediliyor. İşte, Falafel nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır ve falafel nerenin yemeği gibi merak edilen soruların yanıtları hakkında merak edilenler…

FALAFEL NERENİN YEMEĞİ?

Falafel nerenin yemeği sorusu, bu tarifle ilk kez karşılaşanların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Falafel, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz mutfağına ait bir lezzet olarak biliniyor. Özellikle Lübnan, Filistin, Mısır ve Suriye mutfaklarında yaygın şekilde tüketiliyor. Zamanla dünyanın farklı noktalarında da tanınan falafel, vejetaryen ve vegan mutfakların vazgeçilmezleri arasına girmiş durumda. Sokak lezzeti olarak başlayan bu tarif, günümüzde restoran menülerinde ve ev mutfaklarında da sıkça yer buluyor.

FALAFEL TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER Falafel tarifi için malzeme listesi oldukça sade olsa da doğru oranlar büyük önem taşıyor. Ana malzeme olarak kuru nohut kullanılıyor. Bunun yanında soğan, sarımsak, maydanoz ve taze kişniş falafel köftesine aroma kazandırıyor. Kimyon, kişniş tohumu, karabiber ve tuz temel baharatlar arasında yer alıyor. Bağlayıcı olarak un ya da nohut unu tercih edilebiliyor. Kızartma için ise sıvı yağ gerekiyor. Falafel köftesi yapımında malzemelerin taze olması, lezzeti doğrudan etkileyen unsurlar arasında bulunuyor. FALAFEL NASIL YAPILIR? Falafel nasıl yapılır sorusunun yanıtı birkaç temel aşamadan oluşuyor. İlk olarak kuru nohut bir gece önceden bol suyla ıslatılıyor. Islanan nohutlar ertesi gün süzülerek mutfak robotuna alınıyor. Üzerine soğan, sarımsak ve yeşillikler ekleniyor. Baharatlar ve tuz da ilave edildikten sonra pürüzsüz ama hafif iri dokulu bir karışım elde ediliyor. Karışım kısa süre dinlendirildikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alınıp şekil veriliyor. Hazırlanan falafel köftesi, kızgın yağda dışı altın rengi olana kadar kızartılıyor. Evde falafel yapımında karışımın çok sulu olmaması en önemli püf noktaları arasında yer alıyor.