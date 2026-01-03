Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Falafel Tarifi: Evde Falafel Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? ymk

        Falafel Tarifi: Evde Falafel Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Falafel tarifi, son yıllarda ev mutfaklarında da sıkça denenmeye başlayan lezzetler arasında yer alıyor. Nohutla hazırlanan bu özel köfte, hem doyurucu hem de bitkisel içeriğiyle dikkat çekiyor. Falafel nerenin yemeği sorusu da tarifle birlikte en çok merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Evde yapılan falafel köftesi, dışı çıtır içi yumuşak dokusuyla sokak lezzetlerini aratmıyor. Falafel nasıl yapılır diyenler için püf noktaları büyük önem taşıyor. Doğru baharat dengesi ve kıvam, lezzetin temelini oluşturuyor. Falafel sosu yapımı ise bu tarifi tamamlayan en önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor. İşte, Falafel tarifi ve malzemeleri…

        Giriş: 03.01.2026 - 12:32 Güncelleme: 03.01.2026 - 12:32
        Falafel Tarifi
        Falafel tarifi, evde farklı lezzetler denemek isteyenler için pratik ve keyifli bir seçenek sunuyor. Falafel, Orta Doğu mutfağının en bilinen sokak lezzetlerinden biri olarak kabul ediliyor. Falafel tarifi temel olarak nohut, yeşillik ve baharatlar üzerine kuruluyor. Evde falafel yapmak isteyenler için en önemli nokta, nohutun doğru şekilde hazırlanması oluyor. Hazır nohut yerine kuru nohut kullanımı, falafel köftesinin dokusunu doğrudan etkiliyor. Bu lezzetli köfte, tek başına servis edilebildiği gibi lavaş, pita ekmeği ya da salata ile birlikte de tercih ediliyor. İşte, Falafel nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır ve falafel nerenin yemeği gibi merak edilen soruların yanıtları hakkında merak edilenler…

        FALAFEL NERENİN YEMEĞİ?

        Falafel nerenin yemeği sorusu, bu tarifle ilk kez karşılaşanların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Falafel, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz mutfağına ait bir lezzet olarak biliniyor. Özellikle Lübnan, Filistin, Mısır ve Suriye mutfaklarında yaygın şekilde tüketiliyor. Zamanla dünyanın farklı noktalarında da tanınan falafel, vejetaryen ve vegan mutfakların vazgeçilmezleri arasına girmiş durumda. Sokak lezzeti olarak başlayan bu tarif, günümüzde restoran menülerinde ve ev mutfaklarında da sıkça yer buluyor.

        FALAFEL TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

        Falafel tarifi için malzeme listesi oldukça sade olsa da doğru oranlar büyük önem taşıyor. Ana malzeme olarak kuru nohut kullanılıyor. Bunun yanında soğan, sarımsak, maydanoz ve taze kişniş falafel köftesine aroma kazandırıyor. Kimyon, kişniş tohumu, karabiber ve tuz temel baharatlar arasında yer alıyor. Bağlayıcı olarak un ya da nohut unu tercih edilebiliyor. Kızartma için ise sıvı yağ gerekiyor. Falafel köftesi yapımında malzemelerin taze olması, lezzeti doğrudan etkileyen unsurlar arasında bulunuyor.

        FALAFEL NASIL YAPILIR?

        Falafel nasıl yapılır sorusunun yanıtı birkaç temel aşamadan oluşuyor. İlk olarak kuru nohut bir gece önceden bol suyla ıslatılıyor. Islanan nohutlar ertesi gün süzülerek mutfak robotuna alınıyor. Üzerine soğan, sarımsak ve yeşillikler ekleniyor. Baharatlar ve tuz da ilave edildikten sonra pürüzsüz ama hafif iri dokulu bir karışım elde ediliyor. Karışım kısa süre dinlendirildikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar alınıp şekil veriliyor. Hazırlanan falafel köftesi, kızgın yağda dışı altın rengi olana kadar kızartılıyor. Evde falafel yapımında karışımın çok sulu olmaması en önemli püf noktaları arasında yer alıyor.

        FALAFEL KÖFTESİ PÜF NOKTALARI

        Falafel köftesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı detaylar bulunuyor. Nohutun haşlanmaması, yalnızca ıslatılması gerekiyor. Aksi halde köfteler dağılabiliyor. Karışımın çekilme süresi ve robot ayarı da önem taşıyor. Fazla püre haline gelen karışım, istenen dokunun elde edilmesini zorlaştırıyor. Dinlendirme aşaması, falafel köftesinin şekil almasını kolaylaştırıyor. Kızartma yağının yeterince kızgın olması ise dışının çıtır olmasını sağlıyor.

        FALAFEL SOSU YAPIMI

        Falafel sosu yapımı, bu tarifi tamamlayan en önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor. En çok tercih edilen soslar arasında tahinli ve yoğurt bazlı soslar yer alıyor. Tahin, limon suyu, sarımsak ve zeytinyağı ile hazırlanan sos, falafelin yoğun aromasını dengeliyor. Yoğurtlu sos tercih edenler ise yoğurt, sarımsak ve limon suyunu karıştırarak pratik bir lezzet elde edebiliyor. Falafel sosu yapımı, damak zevkine göre farklı baharatlarla da zenginleştirilebiliyor. Sos eşliğinde sunulan falafel köftesi, tek başına bile oldukça doyurucu bir öğün haline geliyor.

